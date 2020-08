Může atentát na Kennedyho spustit apokalypsu? Seriál The Umbrella Academy se hlásí s druhou sérií

DALLAS Rok 1963. Hrozí jaderné zničení světa, nicméně zabránit tomu může jen pár potrhlých superhrdinů. Druhá série úspěšného seriálu The Umbrella Academy dorazila na Netflix.

Výstřední milionář a vynálezce Reginald Hargreeves adoptuje šest dětí narozených za zvláštních okolností. Protože jsou tyto ratolesti obdařené nadpřirozenými schopnostmi, učiní z nich superhrdinský tým Umbrella Academy. Jenže roky utíkají, sourozenci se odloučí a spojí je až pohřeb jejich adoptivního otce. Pak na ně nečeká nic menšího, než záchrana světa před totálním zničením.

Jenže všechno už je zase jinak. Sourozenci Hargreevesovi propadnou časovou smyčkou do roku 1963, pár dní před atentátem na prezidenta Kennedyho. Co je však horší, vypadá to, že jim apokalypsa jde v patách. Podaří se jim zachránit svět i napodruhé?



Oceňovaný seriál, jehož první série byla před rokem jedním z nejsledovanějších kousků na Netflixu, vytvořil na motivy stejnojmenného komiksu Gerarda Waye (bývalý frontman skupiny My Chemical Romance) a Gabriela Bá showrunner Jeremy Slater (Fantastická čtyřka, Zvířátko). Režii jednotlivých dílů pak obstaral Peter Hoar (seriály Da Vinciho démoni, Daredevil).