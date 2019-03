Hru o trůny dvakrát ohrozilo krvácení do mozku. Myslela jsem, že umřu, svěřila se představitelka Daenerys

ZÁPADOZEMÍ Britská herečka Emilia Clarkeová otevřeně promluvila o mozkových aneurysmatech, které ji ohrožovaly na životě. Herečka, kterou proslavil seriál Hra o trůny, si myslela, že se nedožije ani konce jeho druhé série. „Prosila jsem lékaře, aby mě nechali zemřít,“ přiznala v otevřené zpovědi.

Aneurysma Aneurysma je ohraničené rozšíření tepny, výduť. To se může zvětšovat, hrozit prasknutím a následně způsobovat masivní krvácení. V aneurysmatech také vzniká turbulentní proudění, které může vznikem trombů způsobit embolii.

Emilia Clarkeová se se svými zážitky svěřila magazínu The New Yorker. První aneurysma mozkové arterie, po němž následovalo krvácení, prodělala po náročném fyzickém tréninku téměř hned po skončení první série Hry o trůny (2011), v níž po neúspěchu pilotního dílu s jinou herečkou ztvárnila postavu dračí královny Daenerys Targaryen. „Z ničeho nic jsem cítila, jako kdyby mi nějaká pevná guma obepínala mozek. Snažila jsem se bolest nevnímat a vydržet to, ale nemohla jsem.

Řekla jsem trenérovi, že si potřebuju odpočinout. Do šatny jsem se sotva doplazila. Dorazila jsem k záchodové míse, kde se mi udělalo neskutečně špatně. Během toho bolest stále sílila a mně bylo hůř a hůř. Pak jsem si to uvědomila - mám poškozený mozek,“ popsala svůj první otřesný zážitek Clarkeová. Krvácela do mozku a lékaři jí zachránili život na poslední chvíli tříhodinovou operací. Později dle svých slov zjistila, že na aneurysma umírá okamžitě nebo krátce po krvácení zhruba třetina postižených.



V té době ale Emilia Clarkeová podle svých slov měla až příliš nabitý život a neměla čas polehávat v nemocnicích. Po dvou týdnech od operace si náhle nebyla schopná vybavit celé své jméno. „Nikdy jsem necítila takový strach, pocit nevyhnutelné smrti. Viděla jsem před sebou celý svůj život a myslela jsem, že už nestojí za to ho žít. Jsem herečka, potřebuju si pamatovat svoje repliky. Teď jsem si ale nemohla vzpomenout ani na své vlastní jméno. Když jsem zrovna měla slabou chvilku, přála jsem si, aby mě odpojili od přístrojů. Prosila jsem lékařský personál, aby mě nechal zemřít,“ pokračovala herečka.

Po dalším týdnu sice již mluvit mohla, ale lékaři jí oznámili, že má na mozku další aneurysma, tentokrát na druhé straně. To mohlo kdykoliv způsobit další krvácení. Doktoři ji nicméně utěšovali s tím, že se taky nemusí stát vůbec nic. Emilia Clarkeová tak pokračovala s natáčením a tiskovými konferencemi ke Hře o trůny.



Během prvního dne natáčení druhé série Hry o trůny v Dubrovníku si herečka musela stále připomínat, že je v pořádku. „Plně jsem se pustila do práce. Ale po prvním dnu filmování jsem se stěží dovlekla do hotelu předtím, než jsem zkolabovala vyčerpáním,“ vybavuje si Clarkeová. Během natáčení sice držela s ostatními krok, považuje ho za nejhorší období. „Nevěděla jsem, co Daenerys dělá. Upřímně, každou minutu každého dne jsem si myslela, že umřu,“ přibližuje.

Neskončilo to

Druhé krvácení do mozku prodělala v roce 2013, když po dokončení třetí série Hry o trůny uváděla na Broadwayi hru Holly Golightly. Za ty dva roky druhé aneurysma vyrostlo na dvojnásobek. Lékaři udělali preventivní operaci, která nedopadla dobře - museli tak zvolit invazivní přistup a jít přes lebku.

„Vypadala jsem poté, jako když jsem prošla horší válkou, než jakou kdy prošla Daenerys Targaryen. Z operace jsem vyšla s vývodem trčící mi z hlavy. Části mé lebky byly nahrazeny plíšky z titanu,“ pokračovala herečka. Vyhráno ale neměla, protože stále zažívala silné bolesti. „Občas jsem ztratila veškerou naději. Nemohla jsem se nikomu podívat do očí. Měla jsem záchvaty úzkostí a paniky. Byla jsem přesvědčena o tom, že to nepřežiju,“ dodala.

Podle svých slov je ale herečka nyní zcela zdravá a „vyléčená tak, že v to nevěřila ani v těch nejdivočejších snech.“ Připustila, že o svém zdravotním stavu doteď mlčela a v rozhovoru s novináři, kteří se jí na zdravotní stav ptali, musela lhát. Všechno ale dopadlo dobře a ze Hry o trůny se stal kulturní fenomén. Clarkeová zároveň založila charitativní organizaci SameYou, která chce pomáhat lidem s podobnými problémy.



Seriál Hra o trůny, který v podstatě odstartoval její hvězdnou kariéru, letos v dubnu završí osmá série příběhu, v němž Clarkeová jako královna Danererys hraje klíčovou roli. Rozpočet seriálové vlajkové lodi společnosti HBO na závěrečných šest epizod se vyšplhal na závratných 90 milionů dolarů (téměř 1,9 miliardy korun). O osmiletý světový úspěch seriálu se tak nejspíš zasloužili i doktoři, kteří Clarkeovou dvakrát zachránili.