Nakladatelé přestanou vydávat šest dětských knih autora Grinche. Důvodem jsou rasistické narážky

LONDÝN Správci pozůstalosti známého spisovatele s přezdívkou Dr. Seuss oznámili, že šest jeho dětských knih bude uloženo do trezoru. Důvodem jsou rasistické názory v nich obsažené. Chceme reprezentovat všechny menšiny a být inkluzivní, tvrdí správci.

Podle společnosti Dr Seuss Enterprises, která pozůstalost spravuje, k radikálnímu kroku došlo po důkladném konzultování s učiteli, specialisty a odborníky na dětskou literaturu. Šest titulů bude uloženo „do trezoru“ a bude zamezeno jejich dalšímu vydávání.

Končí tituly And to Think That I Saw It on Mulberry Street (Když si pomyslím, že jsem to viděl na ulici Mulbery), If I Ran the Zoo (Kdybych řediteloval ZOO), McElligot’s Pool (Bazén pana McElligota), On Beyond Zebra! (Za zebrou!), Scrambled Eggs Super! (Super míchaná vajíčka!) and The Cat’s Quizzer (Kočičí kvíz).



Všechny knihy obsahují nějaký rasový stereotyp. V pohádce And to Think That I Saw It on Mulberry Street vystupuje Číňan s dvěma hůlkami a miskou na jídlo. V povídce If I Ran the Zoo se objevují dva primitivní Afričané s listy okolo pasu. Podle Dr Seuss Enterprises jsou tato vyobrazení závadná a ubližují.

Díla Dr. Seusse jsou pod palbou kritiky již delší dobu. Respektovaná vědecká studie dokázala, že děti mohou rasovou předpojatost získat již zhruba ve třech letech. V sedmi letech se pak jejich názory ohledně jiných ras upevňují. Studie z roku 2019 zase přišla s tím, že jen 2 % Seussových postav není bílé barvy pleti.

Americký spisovatel a ilustrátor Theodor Seuss Geisel (1904 - 1991) vešel do čtenářského podvědomí pod svou uměleckou přezdívkou Dr. Seuss. Má na kontě 46 knih pro děti. Mezi jeho nejznámější postavy patří Kocour v klobouku, Lorax nebo Grinch. Mnoho z jeho děl bylo zfilmováno.

Na celém světě se prodalo přes 600 milionů jeho knih. Společnost Dr Seuss Enterprises oznámila, že jen v roce 2020 utržila na jeho dílech obdivuhodných 33 milionů dolarů.