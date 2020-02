Návrat filmových primátů. Planeta opic se dočká již druhého restartu celé série

První zprávy o tom, že se chystá nová Planeta opic, se objevily již loni v prosinci. Nyní se ukázalo, že Disney se známou sci-fi ságou nakládá po svém, příběh restartuje a chystaná Planeta opic bude začínat s čistým štítem.

Půjde tak již o druhý restart série. Ten první přišel relativně nedávno v podobě filmu Zrození planety opic z roku 2011. Pak přišla ještě dva pokračování - Úsvit Planety opic (2014) a Válka o Planetu opic (2017). Ve světle nových informací je pravděpodobné, že v tomto případě půjde o uzavřenou trilogii a novinka by s ní opravdu neměla mít nic společného.

Těžko ale říct, na kolik si Disney oblíbené značky Planeta opic cení, protože k projektu jako režiséra přizvala mladého Wese Balla. Ten se zapsal do diváckého povědomí hlavně trilogií nepříliš úspěšných filmů ze série Labyrint.

Sága Planety opic má opravdu bohatou historii. Vše začalo stejnojmenným románem spisovatele Pierra Boulleho z roku 1963. Boulle, mimo jiné i autor předlohy válečné klasiky Most přes řeku Kwai, údajně tomuto svému satirickému románu nepřikládal příliš velkou důležitost. Kniha si ale získala velkou popularitu po celém světě. O český překlad z roku 1970 se postaral známý umělec Kamil Lhoták

První filmové zpracování přišlo o pět let později. Mezi roky 1968 až 1973 vzniklo pět filmů. V letech 1974 a 1975 se do výčtu přidaly ještě dva seriály. Planeta opic přišla a během sedmi let si vydobyla jméno v kinech i na obrazovkách. Bylo toho ale příliš mnoho a příliš rychle. Dostavila se divácká vyčerpanost. Sledovanost posledního seriálu Návrat na Planetu opic byla tak nízká, že de facto celou ságu na dlouhou dobu zabila.



O další Planetu opic se studio 20th Century Fox pokusilo až v roce 2001. Šlo o reboot (novou verzi) prvního dílu z roku 1968. Receptem na úspěch měli být režisér Tim Burton a Mark Wahlberg v hlavní roli. Nezadařilo se a film si odnesl od kritiky velmi vlažné recenze. I přes vcelku solidní tržby v kinech odmítl Burton pokračovat s dalších dílem.



V roce 2011 přichází již výše zmíněný první restart celé série. Ten se soustředil na opičáka Caesara (Andy Serkis). Kromě temnějšího podání nabídl snímek na tehdejší dobu špičkové digitální efekty. Úspěch u diváků i kritiky mu vynesl ještě dvě pokračování.





Jaký bude osud Planety opic dál, to ví v tuto chvíli jen studio Disney. Dříve se spekulovalo o tom, že by snad nový film ze série mohl navazovat na Ceasarův příběh. Oznámení, že se tak nestane, berou fanoušci série na sociálních sítích poměrně nelibě.



IM SO FUCKING ANGRY. THESE MOVIES ARE SOME OF THE BEST PREQUELS EVER MADE AND DISNEY WANTS TO REBOOT??? HOW ABOUT NO, YOU NASTY RATS. KEEP YOUR DISGUSTING PAWS OFF OF PLANET OF THE APES. WHERE IS ANDY SERKIS WHEN YOU NEED HIM. pic.twitter.com/Iht8ogMt4w