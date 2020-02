Nedokonalí lovci nacistů. Al Pacinův první seriál sbírá vlažné recenze

LOS ANGELES Společnost Amazon koncem minulého týdne uvedla svůj dlouho očekávaný seriál Hunters (Lovci). Partu zabijáků nacistů vede herecká legenda Al Pacino, pro kterého jde o vůbec první hlavní seriálovou roli v životě. Podle recenzí je ale samotný seriál podivný mix žánrů se skvělými hereckými výkony.

Píše se rok 1977. V samém centru New Yorku je odhalena nacistická buňka, která má přibližně stovku členů. Velká část z nich jsou navíc opravdu bývalí nacističtí důstojníci z druhé světové války.

Cílem buňky není nic menšího, než ze Spojených států učinit čtvrtou říši. Proti hrozbě je vyslána skupina lovců. V té je i mladý Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), jemuž zločinci zavraždili babičku. Jonahovu slepou touhu po pomstě musí krotit jeho mentor Meyer Offerman, ostřílený veterán mnoha bitev proti nacistům. Právě toho ztvárnila herecká legenda Al Pacino. Ani ten ale seriál nezachránil před vlažnými recenzemi.



Nepohodlné a divné

„Je velká škoda, že je velký rozdíl mezi tím, co se seriál Hunters snaží říct, a tím, co opravdu říká,“ píše Judy Berdmanová z magazínu Time.

Richard Lawson z magazínu Vanity Fair své pocity shrnuje takto: „Tvůrce David Veil a jeho režiséři prostě nemohli odolat tomu bezcennému pozlátku násilí, které zprofanovali Hanebný pancharti Quentina Tarantina. Je to škoda, protože v jádru Hunters je něco opravdu zajímavého.“



„Ten seriál po divácích chce, aby ve stejný čas uronili slzu a smáli se vtipům. Už jste to někdy zkoušeli? Je to nepohodlné a velmi divné, což ostatně sedí i na samotný seriál Hunters,“ myslí si Jan Chaneyová z New York Magazine.



Ne všichni recenzenti ale nacházejí jen slova kritiky. „Přes všechny své chyby se seriál může pyšnit excelentními hereckými výkony,“ shrnuje Kristi Turnquistová z amerického deníku Oregonian.

„Základní myšlenka Hunters je tak zajímavá, že by se seriálu dala alespoň na chvíli prominout škobrtnutí ve zpracování. Celé vyznění nového seriálu od Amazonu skáče tak moc ze strany na stranu, že za sebou zanechává dobrý seriál, který ale mohl dopadnout ještě mnohem lépe,“ myslí si Brian Lowry z CNN.



„Seriál Hunters je jako auto, které nikdy nejede na plný plyn. Někdo ale neustále stojí na pedálu, takže se ani na chvíli nezastaví,“ symbolicky shrnula seriál Kelly Lawlerová z USA Today.



Kmotr i detektiv

Ostřílený Al Pacino za svou bohatou kariéru divákům představil celou řadu filmových hrdinů, často však těch záporných. Mezi jeho nezapomenutelné role patří gangster Tony Montana z filmu Zjizvená tvář (1983), policejní důstojník Serpico (1973) nebo Michael Corleone z filmové série Kmotr. V roce 1993 získal Oscara za hlavní roli ve snímku Vůně ženy.

Al Pacino se již v seriálu jednou objevil, ale pouze v epizodní roli. Vůbec první zářez jeho kariéry byl totiž v kriminálce N.Y.P.D. (newyorské policejní oddělení, do češtiny se nepřekládá) z roku 1967. Pak si zahrál ještě ve dvou minisériích - Andělé v Americe (2003) a televizním minisériovém zpracování Kmotra (1977). O plnohodnotný seriál, kde by byl v hlavní roli, ale půjde v jeho případě poprvé.

Výkonným producentem seriálu Hunters je Jordan Peele, velmi populární komik, který na sebe v roce 2017 upozornil výborně přijatým hororem Uteč. Režisérem pilotní epizody je Alfonso Gomez-Rejon (Děs po setmění, seriál American Horror Story)