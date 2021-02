Nepochopitelné zmizení a mrtvola v nádrži na vodu. Dokumentární série láká na vyřešení osm let staré záhady

LOS ANGELES Dokumentární minisérie Na místě činu: Zmizení v hotelu Cecil (Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel) vysvětluje okolnosti a pozadí záhadného zmizení kanadské studentky Elisy Lamové v losangelském hotelu s nepříliš dobrou pověstí.

Kanadská studentka Elisa Lamová se vydala na cestu za sebepoznáním. Ta ale skončila předčasně v hotelu Cecil na losangeleské čtvrti Skid Row, která proslula zločinem a dostupnými drogami. Lamová beze stopy zmizela začátkem února 2013. Záběry z bezpečnostních kamer ale ukázaly, že prostory hotelu nikdy neopustila. Zároveň policie zveřejnila děsivé záznamy z hotelového výtahu, na kterých je vyděšená Lamová vidět. Vypadá to, jako kdyby před někým chtěla uprchnout.

O 19 dní později je tělo dívky nalezeno v nádrži na vodu na střeše hotelu. Příčina její smrti byla obestřena celou řadou těžko vysvětlitelných okolností. Proto se stala oblíbeným tématem mezi příznivci záhad a konspirací. Do karet záhadě hrála i samotná pověst hotelu Cecil. Ten nechvalně proslul jako místo plné feťáků, sebevrahů a dokonce i jako skrýš známého sériového vraha Richarda Ramireze, takzvaného Night Stalkera. Novou dokumentární minisérii pro Netflix natočil režisér Joe Berlinger (Záhada Blair Witch 2, Zlo s lidskou tváří). Kromě hovorů s pamětníky i dobovými záběry slibuje dokument jednu věc - ukázat divákům, co se s Elisou Lamovou skutečně stalo.