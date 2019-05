VIDEO: Never Sol zve na ranní dostaveníčko na střeše Lucerny

Talentovaná producentka a zpěvačka Sára Vondrášková alias Never Sol chystá na středeční ráno exkluzivní výpravu do intimních krajin své hudební tvorby. Společně se slovenskou písničkářkou Katarínou Málikovou odehraje 22. května od osmi hodin speciální ranní akustický koncert na střeše pražské Lucerny. Never Sol zve exkluzivně čtenáře lidovek.cz dvěma živými nahrávkami přímo z budoucího "místa činu".

V rámci koncertu naživo zazní skladby z loňského alba Chamaleo i z chystané albové novinky Kataríny Málikové Pustovol, která vyjde na podzim tohoto roku.

„Střecha Lucerny se od neděle 19. 5. otevírá každou neděli a pondělí od 15 hodin do setmění pro veřejnost. Lidé si budou moci prohlédnout výstavu o budování Lucerny a rodině Havlů. Dále je po střeše rozmístěno vícero zelených prvků. V loňské sezóně se na střeše uspořádaly ranní koncerty Ivy Bittové a Dana Bárty. Experimentujeme s touto ranní hodinou, kdy místo piva se bude servírovat kafe a štrůdl. Lidé se budou moci porozhlédnout po právě probouzející Praze a po koncertě jít do práce a celý den budou naladěni touto událostí,“ říká ke konceptu ranních koncertů a střechy Lucerny jako takové pořadatel Ondřej Kobza.

Vondrášková vystoupí společně s Málikovou přesně po roce a kromě ranní hodiny i místa konání bude koncert unikátní take tím, že bude zasazen do džungle z květin, které nově zpříjemňují prostředí na střeše Lucerny.

„Ranní koncert na střeše Lucerny je pro mě výjimečný v mnoha aspektech. Ať už pro neobvyklou koncertní hodinu, hodně intimní atmosféru danou omezenou kapacitou nebo to, že si po dlouhé době zahraju opět společně s Katarínou, která na podzim vydává novou desku, ze které určitě pár skladeb zahraje,“ láká Vondrášková na exkluzivní vystoupení.