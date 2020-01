Nominacím na ceny Anděl dominuje Vladimír Mišík. Má šest želízek v ohni

NOMINACE CENY ČESKÉ HUDEBNÍ AKADEMIE — ANDĚL COCA-COLA 2019 ALBUM CHINASKI: 11 MIRAI: ARIGATÓ VLADIMÍR MIŠÍK: JEDNOU TĚ POTKÁM SKLADBA KAREL GOTT A CHARLOTTE ELLA GOTTOVÁ: SRDCE NEHASNOU (Hudba a text: Richard Krajčo a Petr Harazin) BERENIKA KOHOUTOVÁ: DĚLÁM STOJKY (Hudba: Jiří Burian, text: Berenika Kohoutová) VLADIMÍR MIŠÍK: JEDNOU (Hudba: Petr Ostrouchov, text: Václav Hrabě) SKUPINA MIRAI: ARIGATÓ VYPSANÁ FIXA: KVALITA ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM: ZÁŘÍ OBJEV BERT & FRIENDS: SUPR BÁRA ZMEKOVÁ: LUNAVES ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM: ZÁŘÍ SÓLOVÝ INTERPRET D.Y.K.: D.Y.K. VLADIMÍR MIŠÍK: JEDNOU TĚ POTKÁM POKÁČ: ÚPLNĚ LEVEJ SÓLOVÁ INTERPRETKA BEATA HLAVENKOVÁ: SNĚ BERENIKA KOHOUTOVÁ: HOLKA ROKU BÁRA ZMEKOVÁ: LUNAVES VIDEOKLIP 7KRÁT3: PROMIŇ (Režie: B. Buttler) VLADIMÍR MIŠÍK: JEDNOU (Režie: M. Hamplová, M. Chlupáček) VYPSANÁ FIXA: KRABIČKA (Režie: J. Haj, G. Kříž) SLOVENSKÉ ALBUM MARIÁN ČEKOVSKÝ: BEST ON SIMA MARTAUSOVÁ: LEN TAK SA STÍŠIM NOCADEŇ: AURÓRA

ALTERNATIVA A ELEKTRONIKA B4: PLASTOVÁ OKNA MARGO: FIRST I THOUGHT EVERYONE’S STARING AT ME BUT THEN I REALIZED NOBODY CARED - ALL THE CREATURES I MET SITTING ON THE BACK SEAT AND HOW TO DEAL WITH WHAT I’VE LEARNT ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM: ZÁŘÍ FOLK EPYDEMYE: MILÉ DĚTI BEATA HLAVENKOVÁ: SNĚ VLADIMÍR MIŠÍK: JEDNOU TĚ POTKÁM JAZZ NIKOL BÓKOVÁ: INNER PLACE VILÉM SPILKA QUARTET: ČEKÁNÍ NA TOMA VERTIGO: DALEKO KLASIKA BENNEWITZ QUARTET: ULLMANN - KRÁSA - SCHULHOFF - HAAS PAVEL HAAS QUARTET: SHOSTAKOVICH: STRING QUARTETS NOS. 2, 7, 8 IVO KAHÁNEK, SYMPHONIKER BAMBERGER, JAKUB HRŮŠA: DVOŘÁK & MARTINŮ: PIANO CONCERTOS RAP HUGO TOXXX: 1000 VIKTOR SHEEN: ČERNOBÍLEJ SVĚT YZOMANDIAS: DOBRÁ DUŠE, SRDCE ZE ZLATA ROCK JOHN WOLFHOOKER: 313 VLADIMÍR MIŠÍK: JEDNOU TĚ POTKÁM THE TRUTH IS OUT THERE: ALL LITTLE REVOLUTIONS