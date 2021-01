Objekty v zrcadle jsou blíž, než se zdají být. Soubor povídek představuje svědectví o pocitech za koronaviru

PRAHA Antologie sedmnácti „koronapovídek” vznikla původně jako projekt Českého centra v Berlíně. Jeho záměrem bylo přinést místnímu publiku příběhy z pera českých autorů, kterým je německé prostředí velmi blízké. Nápad však postupně převzala i další česká centra. Díky tomu vznikl výběr povídek českých autorů se specifickou vazbou na danou zemi. Zcela mimoděk jako červená niť prochází jednotlivými povídkami téma COVID-19, přestože nebylo podmínkou zadání.

„Myšlenka ‚korona povídek’, jak jsme začali tomuto síťovému online projektu říkat, se zrodila v Českém centru Berlín. Naším původním cílem bylo získat originální autorský beletristický text pro prezentaci na webu a sociálních sítích, a to od českého autora, který má silný vztah k německému prostředí. Tento nápad převzali a dále rozvinuli ředitelé a ředitelky našich dalších sedmi českých center v zahraničí. Texty vznikaly většinou v češtině a byly přeloženy v uvedených zemích do místních jazyků. Vznikl tak konvolut pozoruhodných povídek, které jsme s vynikajícím ohlasem publikovali v online prostředí – a který díky nakladatelství Odeon dostává do ruky i český čtenář,” říká Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.



Povídky zavádí čtenáře do Izraele, Japonska, Německa, Rakouska, Řecka a Spojených států amerických. Vedle šestnácti českých autorů se do projektu zapojil i německý spisovatel Martin Becker, který se s českou kulturou blízce spjat. Mimo něj svým příběhem z pvní vlny koronakrize přispěli Kateřina Tučková, David Zábranský či Iva Pekárková.



„„Název svazku odkazuje k původně bezpečnostnímu varování, které se stalo všeobecně známým úslovím a funguje v řadě kontextů. Ale tahle kniha by rozhodně neměla odrazovat, naopak! Na ‚jedné lodi‘ se zde setkali špičkoví čeští autoři různých generací,“ uvádí Jindřich Jůzl, šéfredaktor nakladatelství Odeon. Název souboru je inspirován jednou z povídek autorky Lucie Faulerové.

„Krátké osobité texty popisují například to, jak se karanténa, izolace či náhlá proměna životů zrcadlí v lidských osudech,” uvádí nakladatelský dům Euromedia, pod které nakladatelství Odeon spadá.