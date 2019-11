OBRAZEM: Rolling Stones jako mladíci. Dosud neznámé fotografie zachycují jejich hudební začátky

LONDÝN V Londýně budou od příštího pondělí vystaveny dosud neznámé fotografie ze skromných začátků skupiny Rolling Stones. Jejich autor Gus Coral je více než 50 let schovával pod postelí. Výstava pod názvem Black & White Blues - Where it all Began (Černobílé blues - kde to všechno začalo) v galerii The Curtain potrvá do 2. prosince, informovala agentura Reuters.

Černobílé snímky pocházejí z doby prvního koncertního turné Rolling Stones v roce 1963. Zachycují dosud činnou kapelu v londýnském nahrávacím studiu a na koncertě v Cardiffu. Coral se je až po více než 50 letech rozhodl oprášit a ukázat je veřejnosti.

Fotografie ukazují skromné začátky nyní už legendárních „Stounů“. Například jedna z nich zachycuje muzikanty, jak se skládají na taxík, zatímco skupinka fanoušků v dešti čeká, až spolu s dalšími hudebníky vystoupí na pódiu v Cardiffu.

Tehdy 26letý Coral si vzpomíná, že už tenkrát předvídal kapele velkou budoucnost. „Samozřejmě jsem nevěděl, že přetrvají všechna ta léta a že budou tak výjimeční, ale věděl jsem, že jsou mimořádní," řekl Coral.

Kapela, u které se nedá splést. Rolling Stones přivážejí rockovou prapodstatu „My jsme se ještě vzpamatovávali ze druhé světové války a byli tu lidé, kteří byli jistými lídry v nacházení nové cesty, nové rozvíjející se kultury. A oni byli jedněmi z nich,“ poznamenal Coral. Když sledoval frontmana Micka Jaggera a jeho kolegy z kapely Keitha Richardse, Billa Wymana, Charlieho Wattse a Briana Jonese při nahrávání písně I Wanna Be Your Man, byl uchvácen jejich profesionalitou. „Byl to seriózní muž, který dělá seriózní práci a nahrává desku,“ řekl o Jaggerovi muž, který byl v Cardiffu součástí skupiny přátel, kteří si pořizovali záznam z koncertu. Měli přitom k hudebníkům neomezený přístup. „Ne, žádný tisk, žádní další fotografové, žádné visačky opravňující k neomezenému pohybu. Měl jsem naprosto volnou ruku a oni byli naprosto přirození. Nijak nepózovali, ani neusilovali o publicitu,“ vzpomíná autor vzácných snímků.