Ohnivý pohár znovu vzplanul. Vychází další ilustrovaný díl Harryho Pottera

PRAHA Fanoušci Harryho Pottera se dočkali. Po dvou letech vychází další ilustrovaný díl kouzelnické ságy o brýlatém čaroději. Jim Kay tentokrát vdechl život drakům a vtáhl čtenáře do atmosféry Mistrovství světa ve famfrpálu a turnaje Tří kouzelníků. V českém překladu vychází Ohnivý pohár v pondělí u nakladatelství Albatros.

„Toto nové plně ilustrované vydání Harryho Pottera a Ohnivého poháru přivádí k životu více úchvatných scén a nezapomenutelných postav - včetně Cedrika Diggoryho, Fleur Delacourové a Pošuka Moodyho,” uvedlo nakladatelství Bloomsbury Publishing, které knihy o Harrym Potterovi vydává ve Velké Británii. „Pomocí barev a tužky vykouzlil Kay kouzelnický svět, jak jsme jej nikdy předtím neviděli. Přetékající magií a humorem toto plnohodnotné vydání zaujme fanoušky i nové čtenáře.”

Ohnivý pohár nabídne například pohled na Ronův pokoj nebo paní Weasleyovou v kuchyni. Nebude chybět ani řada ilustrací z Mistrovství světa ve famfrpálu včetně plakátu Viktora Kruma nebo z Turnaje tří kouzelnických škol.



Oproti předešlým třem dílům pracoval Kay na ilustracích dva roky, Ohnivý pohár je totiž druhou nejdelší knihou v sérii.

Řada anglicky mluvících fanoušků, kteří si své ilustrované kopie již odnesla domů, ale poukázala na fakt, že ilustrací není tolik, kolik by si představovali.



V poměru prázdných stránek vůči Vězni z Azkabanu přepočtených na celkový počet lze ale mluvit o rozdílu pouhých dvou procent. Výraznější dojem z prázdných stránek vyvolává zejména to, že Ohnivý pohár nepoužívá barevná pozadí jako předchozí díly.



Famfrpál v průběhu věků

Na příští rok chystá Bloomsbury Publishing ilustrované vydání knihy Famfrpál v průběhu věků. Jde o poslední z doplňkových knih k potterovské sáze, která dosud nezískala podobu velkoformátového plně ilustrovaného vydání. Bloomsburry Publishing pro tentokrát oslovilo britskou autorku a ilustrátorku Emily Gravett. Datum vydání bylo stanoveno na 1. října příštího roku a lze předpokládat, že české vydání bude následovat brzy poté.

„Vše, na čem jsem teď pracovala, bylo přísně tajné, ale dnes vám to už můžu prozradit. Jsem uprostřed ilustrování Famfrpálu v průběhu věků od J. K. Rowlingové a opravdu se hodně bavím. Tyhle ilustrace znázorňují tým Holyheadské harpyje a jsou to jediné, co vám můžu ukázat,” napsala Emily Gravettová na svou facebookovou stránku.



Svým stylem se řadí spíše na stranu Ovilie Lomenech Gillové, která ilustrovala další z doplňkových knih Fantastická zvířata a kde je najít.

Emily Gravettová se nechala slyšet, že v případě Famfrpálu v průběhu věků využije kombinaci tužky, barevných ilustrací, ručně vyráběných objektů a digitálních technik.



Bajky barda Beedleho

V loňském roce se fanoušci mohli těšit také z knihy Bajky barda Beedleho, jimž vdechl život ilustrátor Chriss Riddell. S jeho tvorbou se mohli čtenáři Albatrosu seznámit už dříve prostřednictvím knihy Odd a mraziví obři, kterou napsal Neil Gaiman. V letošním roce mu zase vyšla kniha Pan Podpostel, v níž vypráví (nejen ilustrátorsky, ale i autorsky) příběh o příšerách, které se chtějí pořádně prospat v Jeníkově posteli.



„Ilustrování Bajek barda Beedleho pro mě byla absolutně úžasná zkušenost, kterou jsem si plně užil. Bylo skvělé sdílet některé z ilustrací, které jsem vytvořil,” řekl Riddell pro nakladatelství Bloomsbury Publishing.