Opera koronaviru navzdory. Odvaha pořadatelé uskutečnila hned tři festivaly

PRAHA Zatímco pro stálá operní divadla byla od března koronavirová opatření tak restriktivní, že musela přestat hrát, naděje na prázdninové rozvolnění se nevzdaly tři festivaly. A stejně jako v předchozích letech se vůči repertoárovým souborům vymezily barokními „delikatesami“.

Specialitou Hudebního festivalu Znojmo s geniem loci tohoto vinařského regionu jsou pod vedením Jiřího Ludvíka původní hudebně-dramatické inscenace, v nichž vedle opery dostávají scénickou podobu i oratoria, kantáty nebo francouzská moteta. Tentokrát festival představil Michaela Haydna, mladšího bratra mnohem slavnějšího Josepha, a zároveň připomněl barokní podobu žánru hudební pantomimy.

V kombinaci pohybových výstupů, instrumentálních i vokálních čísel a mluveného slova ji takhle pěstovaly v druhé polovině 18. století mnišské řády, které s oblibou využívaly divadelní formy jako efektivní součást výuky náboženství i rétoriky.

Haydnův Der Traum / Sen byl s opulentní barokní scénickou výpravou uvedený v roce 1767 v divadle salcburské benediktýnské univerzity. Na to, že scénář napsal benediktýnský mnich a profesor rétoriky Florian Reichssiegel, je děj pořádně ztřeštěný. Vychází z komedie dell’arte a do bláznivých honiček, naschválů, řetězců nedorozumění a dalších groteskních skečů autoři včlenili i pěvecká čísla s parodiemi na operu seria, na dobově oblíbené turecké scény nebo na vznešenou antickou mytologii a barokní moralitu o nestálosti tohoto světa, jak vtipně s afektovanou teatrálností vystihli sopranistka Markéta Böhmová, basista Štefan Kocán a kontratenorista Thomas Lichtenecker.

Znojemské inscenátory rámec ničím neomezeného snění inspiroval k volnosti při zacházení s původním scénářem, který zcela nahradily texty Arnošta Goldflama. Svým typickým „naivisticky udiveným“ způsobem v hvězdičkovaném pyžamu četl své bizarní fantazie klukovských postřehů z života židovské rodiny. Když upadal do hlasitého chrápání, burcovala ho skupina pěti nezbedných mimů, kteří v nápadité choreografii Radima Vizváryho i s artistickými prvky nového cirkusu dávali situacím volně pojatou podobu groteskních pantomimických skečů.

Jakkoli je ve snu možné vše, tato kombinace s Haydnovou „scénickou“ hudbou v různých podobách menuetů působila hlavně zpočátku nesourodě. Teprve postupně se inscenace začala stmelovat a u publika rezonovala i tím, že scénky intenzivněji prosvěcoval úlevný humor. Za normálních časů by takto razantní úprava Haydnova Snu vyvolávala úvahy směřující k jejímu promyšlenějšímu propracování – ani zdánlivě svobodné území snění není zcela bez pravidel. V době vymknuté koronavirovým šílenstvím se však inscenace v jízdárně Louckého kláštera stala zrcadlem ještě mnohem bláznivější doby.

Koronavirových omezení se nezalekl ani Komorní festival Český Krumlov. Jeho dominantou je barokní noc, v níž si diváci coby hosté velitele legendární Schwarzenberské gardy mohou zašpásovat s maskami komedie dell’arte, zatančit v barokním stylu v Maškarním sále, svést bitvu, pobavit se s žongléry, kejklíři a chůdaři, fandit v myších závodech nebo v Zrcadlovém sále propadnout hazardním hrám. Než noc vyvrcholí v zámeckém parku prozářeném tisícovkami svící hostinou a ohňostrojem podle historických pramenů, je jednou z „kratochvílí“ opera v autentickém českokrumlovském zámeckém barokním divadle.

Děj docela prostý

Dramaturg festivalu Martin Voříšek pro letošní rok vybral oslavnou serenatu Franze Ferdinanda Arbessera s typicky barokním mnohomluvným názvem: Die durch Cupido und Hymäns stärcke glücklich gemachte Trauungs Wercke / Mocí Kupida a Hyména svatba šťastně zařízená, kterou v roce 1745 zadal svému hudebnímu sloužícímu Josef Adam ze Schwarzenbergu, aby dodala lesku svatebnímu obřadu u vídeňského císařského dvora.

Nicméně děj je docela prostý: Nevěsta na poslední chvíli pochybuje o sňatku, než ji bohové i ženich přesvědčí o ctnostech věrnosti a lásky. Novodobé provedení domovským festivalovým souborem Capella Regia pod vedením Roberta Huga bylo spíše informací o tehdejší hudební „konfekci“, než aby se pokusilo vykřesat ze schematických postav a árií v jednoduché podobě galantního stylu designový „model“. Samozřejmě ve prospěch celkové atmosféry hraje prostor barokního divadla s unikátně dochovaným systémem scénické mašinerie, která umožňuje efekty rychlé výměny dekorací.

Soubor Musica Florea sice originál krumlovského prostoru k dispozici nemá, ale zbudoval si vlastní repliku převozného barokního divadla Florea Theatrum s malovanými dekoracemi a měkkým svícením. Na nádvoří HAMU v Lichtenštejnském paláci v ní Marek Štryncl, zakladatel souboru, „impresário“ a dirigent, který se pokoušel stíhat i hru na barokní kytaru, spojil do jednoho večera dvě krátké komické opery z 18. století: italskou Služku paní Giovanniho Battisty Pergolesiho, která stála u základů žánru opera buffa a stala se dokonce jablkem sváru ve sporu, který vešel do dějin jako „válka buffonistů“, a její českou variantu v podobě Opery o komínku zedníky špatně postaveném Karla Jana Loose. V anekdotě o starém mládenci, kterého si mladá chytrá služebná omotá kolem prstu a nakonec ho dostane do chomoutu, však režisérka Magdalena Švecová stopu commedie dell’arte potlačila a místo jadrnější komiky zvolila „ušlechtilejší“ podobu, v níž Miloš Horák a Eva Kývalová jako prototypy oborů basso buffo a subretního sopránu zůstali příliš uhlazení.

Komediální potenciál naznačoval alespoň mim Anton Eliáš nejprve v němé roli sluhy Vespona, ale hlavně pak v Loosově operním skeči, když s vysokým cylindrem balancoval na štaflích coby zfušovaný komín. Kontratenorista Jan Mikušek coby cementarius k protřele suverénnímu vychvalování ledabylé práce přidal s humorným nadhledem i mudrování: jsme také z hlíny pošli, přece k velkým věkům došli.

Odvaha pořadatelů všech tří festivalů přes všechna rizika a nejistoty změn epidemiologických opatření dopřát divákům prázdninové operní osvěžení byla tentokrát korunována i úlevným zážitkem ze vzájemné pospolitosti.