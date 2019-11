Otevřený koncept a prorůstání tvarů. Tvorba Květy Pacovské podněcuje představivost

PRAHA Jednadevadesátiletá Květa Pacovská, která má za sebou výstavy od Paříže po Berlín, se opět představuje v Galerii hlavního města Prahy. Kurátorka Hana Larvová se soustředila na její méně známou ranou tvorbu ze 60. a 70. let.

Květa Pacovská patří ke generaci umělců, kteří nastupovali na přelomu padesátých a šedesátých let, stejně jako řada dalších výrazných osobností, jež se v průběhu let prosadily nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Řadí se k těm, kteří navázali na meziválečnou avantgardu a dál experimentovali různými způsoby a po svém rozvíjeli její odkaz. Často se vydávali jen jedním značně vyhraněným směrem, jejž zato rozvinuli do hloubky.

U Květy Pacovské je to však jinak. Její rukopis se pozná na první pohled, její projev je velkorysý a přitom hravý a zasahuje do několika oblastí. Je rafinovaný a zároveň srozumitelný a přístupný. Může okouzlit diváky rozdílného typu a nejrůznějšího druhu vzdělání. Má své příznivce nejen u nás, ale v mnoha dalších zemích. Dnes má Květa Pacovská za sebou řadu velkých výstav v prestižních muzeích a galeriích celého světa (jako je Paříž či Berlín).

Experimenty s postupy

Galerie hlavního města Prahy jí před časem v Městské knihovně uspořádala velkou retrospektivu, na níž bylo možné sledovat celý její složitý vývoj od počátku až do konce. Tentokrát se kurátorka Hana Larvová, která se tvorbou umělkyně dlouhodobě zabývá, soustředila na méně známé oblasti jejího díla, na které na retrospektivní výstavě nezbyl prostor. Pacovská využívá k vyjádření svých představ rozmanité výtvarné prostředky. Vyjadřuje se úsporným způsobem, řeší složité prostorové vztahy, citlivě člení plochu, vytváří proměnlivé a živé struktury. Připravuje koncepty, v nichž rozvíjí každou myšlenku do důsledků. Ráda ve svých kresbách, objektech či grafikách experimentuje s různými postupy, s nezvyklými kombinacemi materiálů, jako jsou kartony, provázky, papíry, plechy nebo dřevo. Využívá průhledy z jednoho prostoru do druhého, důležitá je pro ni linie a její krása, pracuje s písmem a jeho rytmem, pracuje s jednoduchými geometrickými prvky jako je přímka či kruh a jejich propojením.

Řady jejích děl nejsou nikdy definitivně uzavřené, přinášejí vždy další možnosti. Její projev působí střídmě a zároveň hravě a dynamicky. Je pro něj charakteristické, že se rozvíjí na pomezí různých tvůrčích oblastí, jako jsou projekty, koncepty, instalace, performance, autorské knihy, experimentální grafika a volná kresba.

Výstava uspořádaná v Colloredo-Mansfeldském paláci se soustřeďuje na autorčinu ranou tvorbu šedesátých a sedmdesátých let, na grafické listy a objekty. Grafika je založená na vrstvení či skládání křehkých až kaligrafických linií, na vyhraněném smyslu pro vyváženou kompozici, pro půvab písma, pro jemné odstínění šedých tónů. V sochách se zase projevuje její hravost i uměřenost, promítá se do nich cit pro rytmus vycházející z poznání našeho prostředí, z pozorování každodenních situací, do nichž se promítá plynutí času.

Čestný doktorát v Británii

Její tvorba je velmi inspirativní, podněcuje naši představivost, přináší potěšení z prorůstání tvarů, z nalézání nových vztahů a zároveň představuje systém, který však vždy zůstával přístupný novým podnětům. Jak už jsem naznačil, patří Květa Pacovská k českým umělcům, jejichž tvorba má ohlas nejen doma, ale také v zahraničí, o čemž svědčí například pozvání na známou berlínskou Hochschule der Künste, kde v devadesátých letech vyučovala. Její knihy vyšly v mnoha jazycích, uskutečnila projekt zahrady v Chihiro Art Museum Azumino v Japonsku, byl jí udělen čestný doktorát na Kingston University ve Velké Británii. Tvoří ve svém pražském ateliéru.

Kromě Galerie hl. m. Prahy vystavovala v naší metropoli ještě například v Hollaru, kde kdysi prezentovala právě rané experimentální grafiky, v Museu Kampa, do jehož programu patří nejen svou generační příslušností, nebo v Mánesu, kde v minulosti vystavovaly ty nejslavnější osobnosti našeho a nejen našeho umění.