Paolo Angeli hraje Radiohead na hodně divnou kytaru

Velice pozoruhodný koncert čeká posluchače alternativní hudby v pondělí 20. ledna v pražském Paláci Akropolis. Sardinský hudebník Paolo Angeli přiveze unikátní nástroj, který stojí kdesi mezi kytarou a violoncellem. V Angeliho repertoáru je mimo jiné řada písní britské kapely Radiohead.

Angeli svůj nástroj označuje „preparovaná kytara“, což evokuje „preparovaný klavír“, vynález už nežijícího amerického experimentátora Johna Cage. Ale zatímco Cage mezi struny vkládal kovové či jiné předměty, aby z klavíru získal perkusivní tóny, Angeliho úpravy jdou mnohem dál a jeho tvorba je propojením tří rovin: hráčské, kompoziční i nástrojařský.

Angeli mění nastavení své kytary s osmnácti strunami v průběhu skladby pedály, střídá hru prsty a smyčcem, rejstřík zvuků se posouvá od kytary přes violoncello až po perkuse, výsledek často zní jako malý orchestr. To vše povyšuje kytaristova brilantní hráčská technika.

Angeliho hudba má hluboké sardinské kořeny. Hudebník vyrůstal v inspirativním prostředí. I když nejznámějším žánrem ostrova je sardinská pěvecká polyfonie, neméně významná je tradice zpěvu s kytarou zvaná canto a chitarra. Ta je unikátní díky způsobu hry i konstrukci nástroje – na Sardinii jsou běžné obrovité kytary s kovovými strunami. Paolo Angeli tuto tradici studoval u mistra lokálních stylů Giovanniho Scanua a posunul ji do originálního a veskrze současného kontextu, se kterým seznamuje svět.

Paolo Angeli natáčí pro legendární britský avantgardní label ReR. Zkomponoval operu s proslulým kytaristou Fredem Frithem, vystupuje s americkým bubeníkem Hamidem Drakem i japonskou houslistkou Takumi Fukushimovou, která před několika lety spolupracovala s českými alternativisty Josefem Ostřanským a Vladimírem Václavkem. Natočil také živé album s českou houslistkou a zpěvačkou Ivou Bittovou.

Na svém posledním albu 22.22 Free Radiohead, jež slavnostně uvedl i v newyorském Kennedyho centru, zpracoval Paolo Angeli hity Radiohead do podoby, která imponovala samotnému vedoucímu skupiny Thomu Yorkeovi. Projekt se rodil během Angeliho koncertní šňůry.

„Ve volných dnech jsem trávil noci dlouhými improvizacemi – a když jsem jednou mrknul na hodiny, ukazovaly právě 22:22. Ráno jsem snídal s hudbou Radiohead, během turné se mi do paměti otiskly zvuky prostředí, sardinské polyfonní sbory i autentické flamenco. O pár měsíců později se na mě na ostrově u jižní Sardinie z rádia hrnula hudba ze severní Afriky. To byla odpověď, na kterou jsem čekal: hudební road movie mezi Radiohead, Sardinií a arabskými vlivy. Psychedelické fantazie, jazzový feeling a cikánské rytmy. To vše dokážou struny mé kytary zpracovat,“ říká protagonista projektu.

Pódium v Paláci Akropolis bude s Paolem Angelim v pondělí sdílet domácí dámské duo Tara Fuki. Sám Angeli včera poskytl v klubu Punctum ještě workshop, na kterém zájemce seznámil se svým originálním nástrojem, jeho konstrukcí a hrou na něj.