Demonahrávka Radiohead z dřevních dob míří do dražby. Obsahuje tři dosud nevydané skladby

LONDÝN Fanoušci britské alternativní rockové skupiny Radiohead budou mít možnost koupit v dražbě demonahrávku, kterou zapsali na kazetu členové skupiny ještě před tím, než se stali slavnými, informovala dnes stanice BBC. Nahrávka obsahuje tři dosud nevydané skladby. Přebal vytvořil frontman Thom Yorke, ten také kazetu opatřil svými popisky.

Majitel demonahrávky se přátelil se členy skupiny a kazetu získal v raných devadesátých letech. Podle společnosti Omega Auctions se očekává, že se prodá minimálně za 2000 liber (asi 58 700 korun).



Pětice spolužáků založila původně skupinu On a Friday podle toho, že v pátek obvykle zkoušela ve škole v britském Abingdonu. Má se za to, že nahrávka, která míří do dražby, pochází z období mezi ukončením školy a dobou, kdy skupina v roce 1991 podepsala smlouvu s nahrávací společností EMI Records a změnila si jméno na Radiohead. V dalších letech si skupina získala oblibu díky skladbám jako Paranoid Android, Creep nebo Karma Police.

Aukcionář Paul Fairweather ke kazetě řekl, že skladby na ní jsou ještě surové, ale už poodhalují fantastický potenciál, který skupina jen nedlouho poté rozvinula. Dražba se uskuteční 26. ledna v rámci punkové a indie sekce aukční síně Omegy Auctions.