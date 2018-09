Pavučiny na Karlově mostě. V Praze a Liberci probíhá natáčení nového Spider-Mana

PRAHA/LIBEREC Jeden z nejslavnějších komiksových hrdinů se prohání po české metropoli. Kvůli natáčení nechali filmaři v úterý ve večerních hodinách zavřít pro veřejnost Karlův most. Podle zpráv člena komparzu probíhá samotné natáčení v co možná největším utajení. Filmaři se z Prahy přesunou do Liberce, kde již stojí kulisy lunaparku.

Školní výlet po Evropě pro Petera Parkera a jeho kamarády! Ačkoliv toho z děje nového Spider-mana s podtitulem Far From Home (Daleko od domova) známého příliš není, tak je jasné, že si Spider-man zabojuje se zlem i v Česku.

V Praze se filmaři natáčí na Karlově mostě. „Natáčeli jsme scénu letního festivalu plného lidí. Všichni tancovali, bavili se, nosili papírové lampióny a někteří měli tradiční české kroje. Hlavní objekt celého natáčení byl černý autobus s neprůhlednými okny a italskou poznávací značkou,“ popsal průběh natáčení na marvelovském fóru člen komparzu s přezdívkou Marklar12.

Celý proces mají provázet také přísná opatření. „Kódové označení filmu je Bosco, slovní spojení Spider-Man neexistuje, ačkoliv všichni členové komparzu o povaze natáčení ví. Také nám vzali mobilní telefony, aby se nic nedostalo na veřejnost. To fungovalo opravdu skvěle, protože přihlížející turisté si ale stejně začali všechno fotit,“ sarkasticky poznamenal Marklar12.

Právě pod názvem Bosco hledala v červnu komparzisty castingová agentura Extra Films. Shánělo se pro Prahu i Liberec. Jen v Liberci mělo jít o stovky dobrovolníků - diváky, návštěvníky festivalu, ale i tanečníky a kejklíře. Samotné slovo Bosco bylo skryté heslo z populárního sitcomu Seinfield.

Scéna slavnosti ale nejspíš nebyla jediná. Serveru Expres.cz se podařilo získat záběry ústřední dvojice - Petera Parkera (Tom Holland) a Mary-Jane (Zendaya) při romantické procházce právě na Karlově mostě. Oba herci jsou v Praze již nějaký čas a soudě podle jejich instagramových profilů si pobyt zde užívají.



Po Praze se celá produkce přesune do Liberce na hlavní náměstí. Zde pro potřeby natáčení vyrostl lunapark na kterém se má odehrát velká akční scéna. Pro obyvatele města to ale znamená omezení a nutné objížďky.

Za novým Spider-Manem stojí režisér Jon Watts (první díl nazvaný Spider-man: Homecoming, Cop Car). Kromě ústřední dvojice se ve filmu představí Jake Gyllenhal jako padouch Mysterio. Vrátí se taky Michael Keaton jako Vulture. Ani jeden se ale v Praze podle všeho neukázal. Kromě české metropole se většina snímku bude natáčet v Londýně.