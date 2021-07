Podařilo se Simpsonovým znovu předpovědět budoucnost? Animovaný Branson vyletěl do vesmíru už v roce 2014

SPRINGFIELD Populární animovaný seriál Simpsonovi je znám tím, že během svých 31 sérií již mnohokrát zdánlivě předpověděl budoucnost. Poslední takovou instancí byl let společnosti Virgin Galactic do vesmíru 11. června. V Simpsonových se ale uskutečnil už v roce 2014.

Miliardář Richard Branson byl na palubě prvního letu s kompletní posádkou rakety VSS Unity, tedy korábu, jenž patří Bransonově společnosti Virgin Galactic. Fanoušci žluté seriálové rodinky si všimli, že událost je až nápadně podobná scéně z jedné epizody seriálu z roku 2014. Konkrétně jde o 25. epizodu 15. série nazvanou Válka umění.

Richard Branson ve vesmíru. Seriál Simpsonovi. Britský miliardář Richard Branson se z kosmodromu Spaceport America v Novém Mexiku vydal k hranici vesmíru v rámci testovacího letu raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic. (11. července 2021)

Animovaný Richard Branson se v Simpsonových s úsměvem vznášel ve stavu bez tíže, což se dělo i na fotografiích z paluby z konce minulého týdne.



Jiní uživatelé sociálních sítí upozornili na to, že Branson společnost Virgin Galactic založil v roce 2004 přesně za tím účelem, aby veřejnosti zprostředkoval lety do kosmu. To, co se dělo v roce 2014 v Simpsonových, tak nebyla zrovna předpověď „od nuly“.

Přesto ale mají Simpsonovi pověst seriálového Nostradama. Není to totiž zdaleka poprvé, kdy se něco podobného v populárním ‚animáči‘ objevilo. V jiném speciálním čarodějnickém dílu z roku 1996 zase Simpsonovi předpověděli útok ozbrojených protestujících na budovu Kapitolu. V epizodě byl důvodem dodatek ústavy zakazující pálení americké vlajky, ale průběh celého incidentu byl podobný skutečným událostem z 6. ledna.

V roce 2000 zase Simpsonovi odhadli, že se prezidentem stane Donald Trump. „Scenáristé přemýšleli nad tím, kdo by byl tím úplně nejnesmyslnějším a nejhloupějším kandidátem na prezidenta,“ vysvětlila vznik této „předpovědi“ minulý rok Yeardley Smithová, originální hlas Lízy Simpsonové.

Pokud bychom uvěřili, že Simpsonovi skutečně věští budoucnost, pak se můžeme těšit i na to, že se v roce 2028 americkou prezidentkou stane dcera Donalda Trumpa Ivanka. Tak tomu totiž bylo v čarodějnickém dílu z roku 2016.