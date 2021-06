Pohádka o české detektivce. Major Zeman byl jako socialistický rytíř bojující proti kapitalistickým saním

Televizní detektivky, tolik populární mezi českými diváky, stále zažívají ohromný a mnoho let trvající boom. Spousta lidí je totiž vnímá jako moderní pohádku, v níž dobro vítězí nad zlem. Není ale právě tohle ta největší pohádka české detektivky?

Je-li televize alespoň částečně odrazem reality, zdá se být stále zřejmější, že svět JE detektivka. Prostupuje televizním programem jako spojující červená nit, která dává řád něčemu, co už dávno na jakýkoli řád rezignovalo. V tom je přece podstata detektivky, již získala na začátku dvacátého století: nacházet smysl ve světě, který se propadá do temnoty iracionality, z níž se smysl začal vytrácet. I iracionalita má svou hlubší logiku, naznačoval už jeden z vynálezců detektivního žánru Edgar Allan Poe. Dá se jí rozumět: jaká úleva pro moderního člověka, že nepřichází o to nejcennější – o sebe.