Pomsta kvůli smrti blízkého člověka. Režisér Bebjak natáčí drama Stínohra

PRAHA Lidé chybují. Jen někteří jsou si to ale schopni přiznat. Režisér Peter Bebjak, který dostal Českého lva za loňskou minisérii Herec, film o takových právě natáčí. V hlavní roli se představí oceňovaný slovenský herec Milan Ondrík.

Jan Kavka (Milan Ondrík) opustil po jedné z hádek manželku. Nedlouho poté se žena stane obětí brutálního zločinu. Vdovec Jan tak pokračuje s tíživým vědomím, že je možná za smrt své ženy zodpovědný, když s ní v kritickou chvíli nebyl. Když zjistí, že vrahem byl feťák Robert Stránský, rozhodne se jednat. Jeho cíl je ale pod policejní ochranou...

Film je scenáristickým debutem Venduly Bradáčové, jež je známá spíše jako režisérka. „Stínohra je takové moje čtvrté dítě, ale nutno přiznat, že scenáristicky jsem se mu věnovala let pouze pět. Naskočila jsem do rozjetého vlaku předchozích dvou scenáristů, kterým se ale nepodařilo naplnit zadání podle našich představ. Pocity z natáčení mám skvělé, i když je to místy trénink tvůrčího ega,“ popsala.

Režiséra Petera Bebjaka zviditelnily úspěšné seriály. Kromě výše zmíněného Herce je podepsaný například i pod Případy 1. oddělení. Film Čára mu pak vynesl na MFF Karlovy Vary 2017 Křišťálový globus za nejlepší režii.