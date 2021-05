Legendární Přátelé se znovu setkávají. HBO zveřejnila ukázku televizní události sezóny

LOS ANGELES Partička z jednoho z nejúspěšnějších sitcomů historie se znovu sejde ve speciálním dílu od HBO. Televize zveřejnila hlavní ukázku, kde herci dokazují, že nemají problém se do svých ikonických rolí znovu vcítit. Přátelé budou mít na HBO Max premiéru 27. května, ale česká premiéra ještě není stanovená. Podobný vzpomínkový díl měl i sitcom Fresh Prince.

Pedantický Ross, střelená Phoebe, starostlivá Monica, sarkastický vtipálek Chandler, přitroublý sukničkář Joey a milovnice módy Rachel. Ačkoliv sitcom Přátelé, který televize NBC vysílala mezi roky 1994 až 2004, možná nesedne každému, nedá se mu upřít jeho výsadní místo v televizní historii a vliv na mnoho sitcomů, jenž přišly po něm.

Televize HBO udělala minulý rok fanouškům radost oznámením, že oblíbenou šestici pozve zpět pro speciální, vzpomínkový díl. Ten nenabídne klasický děj, ale spíše pohled do zákulisí v hollywoodském studiu Stage 24 a vzpomínání herců na natáčení.

Kromě hlavních herců vzpomínkový díl láká na celou řadu hostů. Někteří se v původním seriálu objevili, jiní nikoliv. Diváci uvidí Davida Beckhama, Lady Gagu, Toma Sellecka, Justina Biebera nebo Kita Harringtona.

Friends: The Reunion (Přátelé: Setkání po letech) má premiéru naplánovanou na 27. května. Zatím ale jen na platformě HBO Max, která v Česku stále nevysílá. Je pravděpodobné, že se tuzemští fanoušci seriálu také dočkají v rámci služby HBO Go, ale zatím není jasné kdy.

Noví Přátelé nebudou



Ačkoliv fanoušci vzpomínkový díl vítají, na nové plnohodnotné díly nejspíš nikdy nedojde. V roce 2019 to pro magazín Rolling Stone přiznala tvůrkyně seriálu Marta Kaufmannová.



„Má to hned několik důvodů. Jedním z nich je to, že seriál byl o té mladistvé době, kdy jsou pro vás vaši nejlepší přátelé něco jako rodina. To už je ale dávno pryč, herci jsou mnohem starší. Mohli bychom těch šest herců dát znovu dohromady, ale to duše seriálu by byla pryč. Zadruhé vůbec nevím, komu by to prospělo. Přátelé si i dnes vedou skvěle, fanoušci je milují. Pokračování by jen jen zklamalo,“ prohlásila Kauffmanová v rozhovoru. Naznačila také, že seriál si držet takový tón, který by bylo v dnešní době velmi těžké napodobit. Proto zůstane jen u vzpomínání.

Je nicméně pravdou, že setkání pod taktovkou HBO není prvním. Herci se při různých událostech scházeli, i když nikdy ne všichni. Například v roce 2014 jedno z takových shledání zorganizoval americký moderátor Jimmy Kimmel ve své talkshow. Ten pro tuto příležitost nechal postavit i kopii ikonické kuchyně z bytu Monicy a Rachel.

Zavzpomínáme si

Minulý rok natočila HBO v podobném duchu i vzpomínkový díl okolo sitcomu Fresh Prince, který byl odrazovým můstkem pro kariéru Willa Smithe. Loni v září totiž uplynulo třicet let od jeho premiéry.

V sitcomu vysílaném mezi roky 1990 až 1996 se mladík Will (přezdívaný Fresh Prince) po potyčce s místním gangem musí přestěhovat z poměrně chudých filadelfských poměrů k rodině svého strýčka Phillipa. Ta žije v honosném sídle v jedné z nejluxusnějších amerických čtvrtí. Tento přesun a střet dvou rozdílných sociálních vrstev s sebou přinesl řadu komických situací.

Dílu se zúčastnili Will Smith (Fresh Prince), Tatyana Aliová (Ashley), Karyn Parsonsová (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reidová (teta Viv), DJ Jazzy Jeff (Jazz) a miláček fanoušků Alfonso Ribeiro (Carlton). Patriarcha rodu strýček Philip ale chyběl, protože jeho představitel James Avery zemřel v roce 2013.