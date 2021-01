Prázdná hlediště. Cíl pro rok 2021 je vrátit divadla do normálního provozu

PRAHA Následující rok zůstává pro česká divadla velkou neznámou, neboť patří k těm druhům umění, které covidová epidemie nejvíc postihla. Poslední verdikt hygieniků zní, že se bude hrát od března. Pokud by se tak skutečně stalo, znamená to, že i tak by divadla přišla o půl sezony.

To už je značný zásah do plánovaných programů, zvlášť když existuje značný deficit ze sezony předchozí, kterou postihly stejné restrikce na tři a půl měsíce. Divadla této situací čelí tak, že tvrdohlavě zkoušejí a připravují plánované inscenace. Je to sisyfovská činnost, protože je nelze premiérovat, a tak se „uskladňují“. Jak půjde se skladem inscenací naložit, je také ve hvězdách, neboť vůbec není jasné, zda bude možné na jaře hrát pro plný počet diváků. A otazník se vznáší i nad jejich zájmem.

Pro nadcházející rok tedy nebude až tak podstatné to, co hrát, ale jak divadlo po tomto zemětřesení obnovit, jak vrátit divadelní provoz do normálních kolejí.



Všechna divadla řeší tuto situaci stálými změnami plánů, některé premiéry se ruší úplně, některé se přesouvají na pozdější dobu stávající sezony, jiné do další sezony 2021/2022. A hledají se nové možnosti provedení, které konvenují připravovanému tvaru – třeba činohra Národního divadla dvě inscenace, Petry Tejnorové a Jiřího Havelky, plánované pro Novou scénu, uvede jako videoprojekce.

Národní upravuje repertoár: musí snížit počet představení, za dané situace není možné, aby odehrálo standardních 1100 představení za sezonu. Podle ředitele ND Jana Buriana se první scéna bude řídit poptávkou: nyní lístky ani prodávat nemůže, k tomu lze přistoupit, až bude jasné, odkdy a s jakými případnými omezeními bude možné hrát.

Navzdory tomu, že si všichni přejí rychlý návrat, je již teď jasné, že normální sezona bude v celém světě až ta příští, takže letošní zářijové oznámení Metropolitní opery, že tuto sezonu vypouští, se ukázalo jako velmi předvídavé. Divadla se také snaží rozbitou sezonu prodloužit a dohnat ztracený čas letním hraním, například Divadlo v Dlouhé už zahájilo předprodej na letní program.

Na poslední třetinu sezony, doufejme tedy od března, zůstává v plánu několik zajímavých inscenací, například by se měl po několika letech do Česka vrátit režisér Dušan D. Pařízek, který by měl uvést v Divadle Na zábradlí text nositele Nobelovy ceny Petera Handkeho o Zdeňku Adamcovi, který se v březnu 2003 upálil u Národního muzea v Praze.

V Městských divadlech pražských připravuje Michal Hába Brechtovu Matku Kuráž a její děti v titulní roli s Evou Salzmannovou, zkouší se i hra Tesla o Nikolu Teslovi, Vladimír Morávek připravuje Suchého hru Dr Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40. Dejvické divadlo má momentálně na skladě nazkoušenou inscenaci hry Daniela Majlinga Vina? v režii Ivana Trojana: inscenace je i natočená, ale zatím se nedostala před žádné diváky. V Dejvicích také začíná zkoušet Petr Zuska autorský kus s pracovním názvem Terapie.

Nezbývá než doufat, že inscenace budou v příštím roce k vidění naživo v divadle.