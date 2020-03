Příběh služebnice se hlásí se čtvrtou sérií. Představitelka hlavní role bude poprvé i režírovat

LOS ANGELES Boj o Gileád neskončil. Populární seriál Příběh služebnice na motivy díla britské spisovatelky Margaret Atwoodové se dočká své čtvrté série. Ta zamíří na obrazovky někdy na podzim letošního roku.

Když se fanoušci oblíbeného Příběhu služebnice na konci třetí série dramaticky rozloučili s June (Elisabeth Mossová), nevypadalo to, že by ještě došlo na nějaké shledání. Přesto ale na podzim letošního roku na televizní obrazovky zamíří čtvrtá série.

Magazín Indie Wire přišel s informací, že tentokrát na fanoušky čeká deset epizod. To je o tři méně než ve třetí sérii. Podle tvůrce seriálu Bruce Millera je menší počet dílů z „čistě tvůrčích důvodů“.



Podle dostupných informací se nové série bude točit okolo nestabilního Gileádu, který přišel o své děti. Fanoušci se dočkají více velitele Josepha Lawrence (Bradley Whitford) a jeho rozhodnutí stát za kolabujícím režimem. Dále se děj více ponoří do Nickovy (Max Minghella) minulosti.



Ani čtvrtou sérií by příběh neměl končit. Výkonný producent Warren Littelfeld již dříve prohlásil, že stále zbývá odvyprávět velký kus příběhu. „Rozhodně to nevidím na definitivní konec s koncem čtvrté série. Můžu upřímně říct, že končit nehodláme. Rozhodně chceme po celou dobu udržet laťku nasazenou vysoko, chceme, aby fanoušci toužili po pokračování,“ prohlásil.

Ve čtvrté sérii hlavní hvězda seriálu, herečka Elisabeth Mossová, poprvé usedne do režisérského křesla. Třetí epizoda bude zároveň jejím absolutním režisérským debutem. Herečka zažertovala, že jedinou její překážkou v této úloze bude velmi náročně zvladatelná hlavní herečka.