Příběh, ze kterého mrazí. Minisérie Unorthodox vypráví o útěku před vírou

BERLIN Když ortodoxní židovka odmítne svatbu, nezbývá ji jiná možnost, než utéct a začít život v jiné zemi. Kontroverzní čtyřdílná minisérie Unorthodox (Neortodoxní) se stala hitem.

Devatenáctiletá židovka Esty (Shira Haasová) patřila celý svůj život k chasidské dynastii Satmar, složené především z potomků maďarských a rumunských židů. Když je však nátlakem nucena do svatby, rozhodne se dívka vzít život do vlastních rukou. Oholí si hlavu a odcestuje najít svou odcizenou matku přímo do srdce Evropy - německé metropole Berlín. Satmarové se ale dozví, že je Etsy těhotná a vyšlou jejího nastávajícího manžela Yankyho (Amit Rahav), aby dívku přivedl zpět.

Minisérie vznikla na motivy autentického knižního bestselleru Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots (Neortodoxní: Mé skandální odmítnutí chasídských kořenů) spisovatelky Deborah Feldmanové. Kniha česky zatím nevyšla.



Za seriálem stojí německá režisérka Maria Schraderová (V temnotě, Země sněhu). V dalších rolích diváci mohou vidět Jeff Wilbusche, Aarona Altarase, Tamara Amit-Josepha, Ronitu Asheriovou, Dinu Doronovou, Azize Dyaba, Davida Mandelbauma, Deliu Mayerovou, Felix Mayra nebo Alexe Reida.

Seriál je kritiky oceňován i díky tomu, že zachovává jazykovou věrnost. Protagonisté střídají jidiš a němčinu.