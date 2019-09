Princ měl zřejmě nechat Růženku zhebnout, kritizuje cenzuru klasických pohádek autor sbírky Princ Gayaya

PRAHA Spisovatel Bohuslav Vaněk Úvalský (1970) zazářil na přelomu tisíciletí humoristickými romány Poslední bourbon, Zabrisky a Brambora byla pomeranč mého dětství. Pak na pár let zmizel z dohledu. Teď je zpět s ostře parodickým titulem Princ Gayaya, sbírkou „nových národních 5G pohádek“.

LN: Co je špatně s národními pohádkami?

My. Začali jsme s nimi bojovat. Víme všechno líp než předci, po staletích těžce vydobývané zkušenosti házíme rovnou do koše. Úplně jsme zblbli. Tedy někteří z nás.

LN: Pohádky dostávaly na frak i za minulého režimu. Co je dneska jinak?

Likvidace nejde z pozice režimu, ale od konkrétních nátlakových skupin. K tomu se přidávají různí chytráci, nejlépe ti bez jakéhokoli talentu. Cítí moc. Chtějí se zavděčit. A tak ve Španělsku přes dvě stě pohádek vymetli na jaře ze školní knihovny, v Británii se zas matky „proti všemu“ rozhodly zatočit se sexistickou Šípkovou Růženkou, u nás bijí na poplach ekonomové, protože pohádky kazí dětem ekonomické návyky…

LN: V čem spočívá ten sexismus?

Princ políbí Růženku, aniž by ji požádal o souhlas. Přitom ona je v mdlobách. Zřejmě ji měl nechat zhebnout. Hezké poselství.

LN: A ty ekonomicky špatné návyky?

Jeníček s Mařenkou loupou perníček. Tím pohádka nabádá k trestné činnosti. To jsem si nevymyslel. Tohle někdo myslí vážně. Tak jsem to celé přepsal. Přesně podle požadavků dneška.

LN: Je vůbec třeba pohádky přepisovat?

Myslíte ve vážné poloze? Ano, jasně. Pohádky nutně zastarávají. Jazykem i popisovanými ději. Každé umělecké dílo je třeba aktualizovat. Ale já mluvím o cenzuře.

LN: Které pohádky jsou na tom z dnešního pohledu nejhůř?

Ty, které definují tradiční hodnoty. Jak se tam objeví klasická rodina, úcta, nezištnost a bílý chlap, začíná křížové tažení. Steve McQueen by dneska neměl šanci. Víte, v čem je sexistická Červená Karkulka?

LN: Ne.

Já taky ne. Ale ve Španělsku ji zatípli taky. Asi kvůli vlkovi, který stále vyjíždí a zajíždí do křoví. Možná je to symbol penisu. Nikdy nevíte. Pro jistotu jsem z ní udělal Rudou Karkulku a nasadil jsem na ni hodný dron.

LN: A proč jste si vybral zrovna pohádky a ne třeba klasický román, drama, poezii?

To se dělá běžně, od nepaměti. Dumas, Shakespeare, Verne, dokonce i Bůh, který napsal Bibli, ti všichni recyklovali starší texty a legendy. Je to umělecká interpretace uměleckého díla. Já jsem třeba přepsal Čapkovu Bílou nemoc do dnešní doby. Vzal jsem Galéna a poslal ho i s jeho mravním poselstvím k nám, co to s ním udělá. Chtěl jsem otestovat limity nastavené Čapkem. A zíral Galén, zíral jsem já... Tohle je v pořádku, umění je dialog. Pokud ale mluvíte o cenzuře, co zpětně upravuje do dnešní korektní podoby klasické romány, které vychovaly předchozí generace, je to svinstvo. Už proto, že dotčení autoři se nemůžou bránit.

LN: Knížku Princ Gayaya jste napsal v tradici českého humoru a satiry. Váš praděda Úvalský se prý přátelil s Jaroslavem Haškem. Je vám Hašek blízko?

On byl chytrý, odvážný autor. Takový, jaký tu dneska zatraceně chybí. Sestavil jsem a vydal svůj osobní výbor Haškových povídek – a přehodnotil jsem všechno. Žádný bohémský ochlasta obdařený talentem, ale naprosto moderní profesionál, který přesně ví, co dělá. Jeho myšlení, práce se slovem, výstavba gagu, nic z toho zde nemá obdoby. Ano, Jaroslav Hašek je mi velmi blízký.

LN: Může mít satira očistnou funkci?

Myslíte nápravu humorem? To není úkol satiry. Satira sama o sobě nemá za úkol nic napravit. To musejí lidé sami. Satira má za úkol vyhmátnout největší škůdce ve společnosti – a dát jim možnost, aby se dotčeným křikem sami znemožnili. Chytit je za jejich ješitnost, za jejich hloupost. Všimněte si, že největší hlupáci chtějí vždy pro sebe co nejvíc poct.

LN: To se od Haška nezměnilo.

Samozřejmě. Lidská hloupost je nekonečná. Ale dobré satiře jde o konkrétní blbce. A to jsou ti, kteří by druhým chtěli říkat, co si mají myslet. Dobrá satira musí tyhle nadřazené hlupáky hodit zpátky na naši úroveň. A tohle právě Hašek dělal. Proto ho vrchnost nenáviděla a lid ho miloval.

LN: Kdo další z českých spisovatelů vás baví?

Všichni, kteří jsou bezpečně mrtví nebo je jim devadesát.

LN: Konkrétně?

Třeba Kryl pro zralost a odvahu v devadesátkách, Čapek pro aktuálnost, Juráček pro svou chytrost a bolest, Breisky pro okouzlení… Zajímavých autorů tu bylo vždycky dost, ale bez odvahy pro mě talent ztrácí na ceně.

LN: Zazářil jste na přelomu tisíciletí. Psalo se o vás jako o „novém Vieweghovi“. Pak se po vás slehla zem. V knize Jak nevydat bestseller uvádíte, že za to může i „výsměšná náhoda“. O co šlo?

Prostě jsem si moc otvíral pusu. Při první příležitosti mě vyhodili z kola ven. Náhody i konkrétní lidi. Francouzský režisér a milenec Jeana Maraise Jean Cocteau tomu říkal „rovnost po francouzsku“: Postavíte všechny do řady a kdo přečuhuje, tomu odseknete hlavu.

LN: Jak se na tom podílely ty „výsměšné náhody“?

Fatálně. Náklady mých knížek ničily tiskárny, kradly je distribuce, jiné zkrachovaly hned po vydání a náklad v nich zahučel, padaly mi záložní harddisky, hroutily se počítače, přicházel jsem o peníze… Když kolem mě začali umírat lidi, kteří mi s knížkami pomáhali, stopnul jsem to. Celé to popisuju v Bestselleru a je to dost šťavnaté čtení. Dneska si knížky prodávám sám přes svůj web, tisknu je po stokusových nákladech a jsem hodný jako Alík. Sám víte, že i tenhle rozhovor byl jen náhoda.

LN: Náhoda nenáhoda, píše vám to báječně. Můžou za to i Nusle, kde žijete?

Ano. Mám je rád. I když šílená stařena s plácačkou na mouchy, která dole na Synkáči plácala řidičům tramvají do čelních skel, už zmizela, i když zmizel i ten Hašek, který sem chodil na pivo k Bansethům, ještě pořád v Nuslích narazíte na zbytky světa, který stál za to. A ten mi berou. A není moc bezpečné brát chlapovi z Nuslí svět, který má rád. Může se o něj taky začít rvát.