Hororové probuzení z reality show. Účastníci Big Brothera v Německu netuší, že venku vypukla globální pandemie

Reality show Big Brother, která se s nepříliš velkým úspěchem vysílala i v Česku, je založená na principu totální izolace soutěžících. Ti jsou zavření ve vile, kamery sledují každý jejich krok a spojení s vnějším světem je prakticky neexistující. Většina soutěžících 13. série německého Big Brothera je v izolaci již od 6. února. Tou dobou dobou větší počet nakažených hlásila jen Čína a po jednotlivcích několik evropských států. Na pandemii do zdaleka nevypadalo.

Část soutěžících přibyla do vily ještě 6. března, ale ani tou dobou to nevypadalo ještě tak vážně. Německo sice mělo již 534 nakažených, ale první mrtvý byl v zemi až 9. března.

Producenti museli své rozhodnutí nechat soutěžící v nevědomosti i v takto vážné situaci obhajovat před veřejností. Pro deník Süddeutsche Zeitung sdělili, že informace by soutěžící samozřejmě dostali v případě, že by onemocněl člen jejich rodiny. Na účastníky show také čekají speciální hygienická opatření, ačkoliv producenti neupřesnili, o jaká konkrétní opatření půjde.



Po negativních ohlasech na rozhodnutí producentů televize Sat.1 oznámila, že soutěžícím novinky o koronaviru nakonec sdělí ve speciálním živém přenosu z vily. Dá jim také možnost se na současný stav zeptat a přesvědčit se, že jsou jejich příbuzní v pořádku. Mělo by se tak stát v úterý 17. března večer.

Podobná sdělení s sebou přinášejí velká psychická rizika. Nyní má Německo více než 7 tisíc případů nákazy a 14 mrtvých. To může představovat pro nic netušící soutěžící obrovský šok. Podobný zažili v roce 2001 soutěžící americké verze Big Brothera. Pro ně byla izolace od okolního světa narušena informacemi o právě proběhlém teroristickém útoku na 11. září. Situace byla o to horší, že jeden ze soutěžících měl ve věžích Světového obchodního centra příbuzného.

V nevědomosti jsou udržováni i soutěžící v kanadské verzi Big Brothera. Ta probíhá dokonce již od ledna. Existuje video, ve kterém se účastníci diví, že vyhozené soutěžící nevítá za branami vily nadšený potlesk a jásot fanoušků. Nikdo ve vile neví, že všichni fanoušci se zcela pochopitelně bojí o své zdraví a zůstávají raději doma.

this bit of canadian Big Brother where housemates have no idea why there wasn't a live audience crowd at evictions. this is what has finally tipped me over the edge pic.twitter.com/jqneBgp206