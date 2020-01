Půlstoletí věrná jedinému divadlu. Kniha o Vlastě Fialové vytváří plastický obraz jedné herečky

PRAHA Herečka Vlasta Fialová, (1928–1998), od jejíž smrti uplynulo více než dvacet let, jako mladá zazářila ve filmu Divá Bára. Nestala se však filmovou hvězdou a celý svůj profesní život strávila v brněnském Národním divadle, ať už se v průběhu let jmenovalo jakkoliv. Je to ojedinělé, a tak i obsáhlá monografie Luboše Marečka Příběh totálního herectví přesvědčivě ukazuje, jak její život až fatálně určovala divadelní kariéra.

Marečkova kniha skutečně velmi poctivě rekapituluje, a především analyzuje divadelní dráhu této mimořádné umělkyně, a to od samého počátku, pro nějž nepochybně nebylo jednoduché sehnat prameny. Autor ale měl k dispozici její pozůstalost a privátní dokumenty, které mu poskytla rodina, což je velmi dobrý základ, který nebývá tak častý.

Chronologicky strukturovaný text je v tomto případě ideální, umožňuje zachytit, jak se její herectví vyvíjelo v čase a v konfrontaci s režijními styly a tendencemi po celé poválečné půlstoletí. Tím spíš, že Fialová byla talentovaná, tvárná a zkázněná herečka, což projevila už jako mladá absolventka konzervatoře. Ostatně lze se o tom přesvědčit i v jejím filmovém debutu Divá Bára, kde neokouzlila jen půvabným zjevem. ale také hereckou vyzrálostí, která jí umožnila autenticky ztvárnit vášeň a divokost postavy. Snímek režiséra Čecha tak získal nadčasové parametry hlavně díky jejímu výkonu.

Díky časové ose si také lze udělat poměrně věrný obraz o tom, jak se v letech jejího divadelního působení, tj. od poválečné doby až do závěru devadesátých let minulého století, proměňovalo tehdy Státní divadlo (SD) v Brně. Zajímavá je třeba část věnovaná této scéně po roce 1950 zmiňující také nikdy nevydané Dějiny brněnského divadla. Měly vyjít v roce 1984, a byť jsou nechutně poplatné režimu, jsou zároveň dokumentem doby. Mareček tak dokládá, jak složitá byla v té době situace, v níž se mladá herečka ocitla. Po vyhazovu katolického dramatika Václava Renče se činohry SD v Brně ujal reprezentant jevištního realismu Aleš Podhorský, který se sem vrátil z Prahy a zůstal až téměř do konce 50. let.

Nicméně autor také připomíná, že Fialová v té době zažila inspirativní setkání s Janem Grossmanem, již tehdy vyhozeným ze studií na FFUK a proskribovaným, hrála ve dvou jeho režiích: Evu v Kleistově Rozbitém džbánu a také Jasanu v Tylově Lesní panně. Logicky pak nejpodrobnějším oddílem knihy zůstávají 60. léta, která byla nejenom pro Vlastu Fialovou vrcholným obdobím. Autor se detailně věnuje zejména její spolupráci s režiséry Evženem Sokolovským a Milošem Hynštem. S nimi také pochopitelně přichází její další stylový vývoj. Autor se neodříká ani hereččiných životních peripetií, v jejich líčení je uměřený, jde mu o to, aby všechno nepříjemné, co ji v druhé půlce života potkávalo a s čím musela bojovat, což se zejména týká jejích potíží s alkoholem, nedostalo laciný nátěr, a to je dobře.

Z textu postupně vyvstává plastický obraz ženy, herečky, která divadlu odevzdávala maximum, a ono se k ní stejně zachovalo macešsky. Je to osud, jenž potkal řadu umělců její generace i mladší, v našich zeměpisných šířkách v tom samozřejmě hrály významnou roli i politické poměry. Herečka po celý život odmítala vstoupit do KSČ, nepodlehla ani v osmnácti, ani po čtyřicítce na počátku normalizace a nehnulo s ní nic. Jako politicky nespolehlivá byla odstraněna z pedagogického sboru JAMU, přestože byla oblíbená pedagožka. Podobný osud v Praze zažila Vlasta Fabianová, o vyhazovy herců z Národního se v těchto letech postaral Přemysl Kočí. Tito herci ze staré gardy se také netajili tím, že s komunisty nechtějí mít nic společného.

Vlasta Fialová nebyla žádná rebelka proti režimu, byla spíš apolitická, ale jak Mareček píše, nebylo těžké uhodnout, co si o mocipánech myslí, a ti to dobře pochopili. Dvacet normalizačních let bylo pro ni těžkou dobou, autor je líčí jako dlouhá léta stagnace a také i určitého rozpadu osobnosti, herečka své problémy řešila alkoholem. I přes zdravotní problémy se po roce 1990 dokázala vrátit, nebyly to jenom malé role, které v poslední dekádě sehrála, ale také dvě hlavní úlohy: Eugenie v Casonově hře Stromy umírají vstoje a Gisela v Kočičí hře (obojí v režii Zbyňka Srby). Mareček také trefně píše, že jejím expresivním herectvím pulzovala celá inscenace Casonovy hry. Brněnské divadlo se nakonec přece jen stalo pevným bodem jejího života a ve svobodné době a v plné práci (poslední její rolí byla stařenka Rybářová v Roku na vsi premiérovaná v říjnu 1997) pro něj zemřela, náhle a ve věku nedožitých 70 let.