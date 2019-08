Putování lidských duší i hledání bájného draka. Novinky Pixaru a Walt Disney Studios mohou být dospělejší

Animátorské špičky v podobě studií Pixar a Walt Disney Studios (obě patřící pod společnost Disney) představily v rámci panelu na akci D23 své chystané snímky. Pixar pozve diváky do lidského nitra a vesmíru, Walt Disney Studios se do magického kraje inspirovaného asijskou mytologií.

„Duše vezme diváky z ulic New Yorku až do kosmických dálek, kde odhalí tajemství životy,“ zní poměrně vágní popis novinky Duše (Soul) animátorského studia Pixar. Hlavním hrdinou je jazzový hudebník a středoškolský profesor hudební výchovy Joe Gardener (s hlasem oscarového herce Jamieho Foxxe). Po úspěšném koncertě v nočním klubu se Joe stane obětí nehody, která oddělí jeho duši od těla.



Jeho duše se dostane na seminář „Ty“ (You seminar), místo kdesi ve vesmíru, kde se lidské duše učí vášním a zálibám. Jenže Joe se touží vrátit zpět na Zemi do svého těla. Ví, že sám to nedokáže. Pomohou mu v tom ostatní duše? Snímek zamíří do kin 19. června 2020.



Za filmem, který podle popisu nabídne poněkud temnější zápletku s pravděpodobnou smrtí, stojí režisér Pete Docter. Tomu je téma lidského nitra velmi blízké, protože je také autorem například i pixarovky V hlavě (2015), která zpracovala téma lidských emocí.

Snímek Duše je již 23. filmem animátorského studia Pixar. Do kin zamíří pouhé tři měsíce po premiéře předchozího filmu studia Frčíme (Onward). Ta je naplánovaná na 5. března 2020. V něm se elfí bratři Barley (Chris Pratt) a Ian (Tom Holland) v dodávce s namalovaným jednorožcem vydávají na magickou cestu. Doslova. Jejich cílem je totiž nalezení prastaré magie. Oba chtějí alespoň jeden den strávit s otcem, který zemřel, když byli ještě mladí. Prastará magie má moc přivést zpět mrtvé, alespoň na krátkou chvíli. Kromě typického pixarovského humoru je zápletky patrné, že určitě dojde i na hluboké emoce.

Putování za draky

Raya a poslední drak je příběh zasazený do asijské mytologie, odhalila během panelu na festivalu D23 scenáristka Adele Limová. Příběh se odehrává ve fiktivním světě Kumandra, který obývá pět různých klanů. Dívka Raya se vydává na výpravu za posledním žijícím drakem, který by mohl klany sjednotit.

Rayu namluví herečka Cassie Steelová (seriály Rick a Morty, Adresa L.A.) a populární americká rapperka Awkwafina (vlastním jménem Nora Lumová) namluví onoho posledního draka jménem Sisu. „Není jako žádný drak, o kterém jsem kdy slyšela. Je to totiž vodní drak!“ nechala se slyšet až dětsky nadšená Awkwafina.

Just Announced: Disney’s Raya and the Last Dragon, starring @cassandrasteele (Raya) and @Awkwafina (Sisu, the Last Dragon). Check out all-new concept art, and see the film in theaters November 2020. #D23Expo pic.twitter.com/V40bv64IIp — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 24. srpna 2019

Počátek vývoje tohoto filmu sahá zpět až do roku 2017, kdy společnost Walt Disney Studios odložila na neurčito film Gigantický (Gigantic), převyprávění klasického příběhu o Jackovi, obrovi a kouzelné fazoli.

Raya zamíří do kin 25. listopadu 2020. Animátoři přímo od Disneyho mají do té doby ale ještě jiné želízko ve filmovém ohni. Tím je pokračování populární pohádky Ledové království (Frozen II). To zavítá do kin 21. listopadu 2019.