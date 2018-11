‚Quentin Tarantino je kr**én,‘ cituje Playboy skladatele Ennia Morriconeho. Ten vyjádření popírá

Německá mutace časopisu Playboy zveřejnila rozhovor se Enniem Morriconem, ve kterém označil režiséra Quentina Tarantina, se kterým spolupracoval na snímku Osm hrozných, za kreténa a jeho filmy za odpad. Morricone se ale hájí tím, že nic takového neřekl a Playboy si údajně celý rozhovor s ním vymyslel. Skladatel nyní zvažuje právní kroky.

„Ten chlap je kretén. Jen vykrádá díla ostatních a slepuje vše dohromady. Na tom není nic originálního. Také to z něj nedělá režiséra. Není ničím v porovnání s hollywoodskými velikány, jako je John Hudston, Alfred Hitchcock nebo Billy Wilder. Ti měli úroveň. Tarantino pouze ohřívá v mikrovlnce již dříve připravená jídla,“ odpovídal pro německou variantu Playboye v rozhovoru Ennio Morricone. Tarantina dále označil za zmatkaře a o jeho filmech řekl, že jde o odpad. Pustil se i do Oscarové ceremonie, kterou označil za nudnou a svou účast na ceremonii okomentoval tak, že vypadal spokojeně, jen protože věděl, že to brzy bude mít za sebou.

Westerny v Praze



Skladatel Ennio Morricone se představí pražskému publiku 25. ledna 2019 na koncertě v O2 areně.

Jeden z nejkontroverznějších filmových rozhovorů roku? Možná. Všechno ale může být úplně jinak. Ennio Morricone popírá, že by cokoliv z toho řekl a nařkl německý Playboy z toho, že si celý rozhovor s ním vymyslel. „Je to naprostá lež. Německému Playboyi jsem nikdy rozhovor neposkytl, Tarantina jsem nenazval kreténem a jeho filmy rozhodně nepovažuji za odpad. Dal jsem svému právníkovi svolení, aby postoupil právní kroky proti časopisu,“ zní v Morriconeho prohlášení. „Myslím si o něm, že je výborný režisér ... dávám mu zásluhy za to, že byl jedním z hlavních lidí, díky kterým jsem získal Oscara, jedno z největších ocenění v mé kariéře, a již navždy mu budu věčný za možnost tvořit hudbu pro jeho film,“ dodává skladatel.

Ennio Morricone se proslavil hlavně hudbou ke kultovním westernům italského režiséra Sergia Leoneho, jako jsou Hodný, zlý a ošklivý (1966) nebo Tenkrát na západě (1968). Do roku 2016 získal pět nominací na Oscara, ale až spolupráce s Quentinem Tarantinem na snímku Osm hrozných (2016) mu zlatou sošku vynesla. V roce 2017 pak dostal ještě Oscara za celoživotní přínos. Morriconemu je nyní téměř 91 let, ale stále aktivně vystupuje.