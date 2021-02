Rapper Silentó jde do vězení. Autor hitu Watch Me zastřelil vlastního bratrance

LOS ANGELES Americký hudebník Silentó (vlastním jménem Ricky L. Hawk) půjde do vězení poté, co zatím z neznámých důvodů střelil svého bratrance do obličeje. Silentó se proslavil v roce 2015 tanečním hitem Watch Me (Whip/Nae Nae).

Ricky L. Hawk zastřelil svého o deset let staršího bratrance Frederika Rookse na předměstí americké Atlanty. Muž měl dvě střelná zranění - jedno na noze a druhé, fatální v obličeji. Zemřel na místě. Záznamy z bezpečnostních kamer ukazovaly několik aut ujíždějících z místa činu. Zatím není jasné, jaký měl Silentó pro čin motiv. Silentó se proslavil tanečním hitem Watch Me (Whip/Nae Nae) z roku 2015. Ten se v domovské Americe dostal až na třetí příčku v hitparádě. Za úspěch píseň vděčila i v charakteristickém tanci z videoklipu, který je možné ještě dnes vídat napodobovaný na sociálních sítích. Silentó byl zadržen již v srpnu 2020, tentokrát za domnělé domácí násilí. Ačkoliv ho police propustila, jela si pro něj hned další den, kdy Silentó nejspíše pod vlivem drog vstoupil se sekerou v ruce na cizí pozemek a hledal svou přítelkyni. Soudní slyšení bylo naplánováno na letošní březen. V říjnu zase rappera zastavili na dálnici policisté, když se ve svém sportovním autě řítil rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Hudebník podle svých slov ujížděl před fanoušky, kteří ho zmerčili v jednom z losangeleských nočních klubů.