,Rasistická‘ Malá velká Británie zmizela z vysílání. Časy se mění, komentuje rozhodnutí BBC

Britská televize BBC stáhla z nabídky oblíbený sitcom Malá velká Británie (Little Britain). Důvodem je rasistický a diskriminační humor. Malá velká Británie zmizela i ze všech streamovacích platforem včetně Netflixu.

Malá Británie byla často terčem kritiky za svůj nepříliš korektní humor. Ve skečích nazvaných Jsem žena (I´m a Lady) se napčíklad dvojice hlavních hrdinů nasouká do ženských šatů. Herec Matt Lucas se převlékne za statnou Thajku Ting Tongovou, David Williams pak Desiree DeVeerovou, černošku s nabarvenou tváří.

Malá velká Seriál složený z krátkých skečů parodující britský styl života vznikal mezi roky 2003 až 2006. Stojí za ním Matt Lucas a David Williams, kteří si zahráli i hlavní role.

Tento kontroverzní styl humoru na sebe znovu přitáhl pozornost ve světle současných celosvětových protestů hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží). Jejich ústředními tématy jsou právě rasová či sexuální reprezentace, rasismus a diskriminace.



Stažení seriálu z vysílání i streamovacích služeb potvrdila BBC pro deník Daily Mail. „Na službě BBC iPlayer máme hned několik seriálů z televizní historie, které ale pravidelně kontrolujeme,“ prohlásil mluvčí televize. „Časy se mění a proto seriál již v naší nabídce není,“ dodal.

Tvůrce seriálu Matt Lucas již dříve litoval některých postav. „Kdybych Velkou malou Británii měl natočit znovu, tak už bych o transsexuálech nevtípkoval. Ani o černoších. Zkrátka a dobře bych to celé znovu nenatočil. Spoustu lidí by to naštvalo,“ prohlásil v roce 2017.

Z BBC a streamovacích platforem odstraněn i seriál Pojď se mnou létat (Come Fly With Me), taktéž od kreativní dvojice Lucase s Williamsem.