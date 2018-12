RECENZE: Absolutno - Kabaret o konci světa. Katastrofa v kabaretním balení

PRAHA Téměř sto let starý text Karla Čapka Továrna na absolutno (1922) se stal výchozí inspirací pro novou inscenaci Dejvického divadla Absolutno – kabaret o konci světa, do divadelní podoby námět přetavil dramatik Egon Tobiáš.

Důležitým hybatelem vzniku díla byla i dramaturgyně Tereza Marečková, což lze vyčíst ze zajímavého programového průvodce, v němž popisuje čapkovský výzkum, který absolvovala spolu s herci.

Jevištní dílo v režii Anny Davidové však s předlohou souvisí jen velmi volně a především, obávám se, znejasňuje výchozí zápletku. Továrník, ve hře podnikatel Bondy (Václav Neužil) se díky přečtení inspirativního inzerátu v novinách dostane ke svému bývalému spolužákovi Markovi (Jaroslav Plesl), který vynalezl přístroj na výrobu absolutna, v jehož blízkosti prožívají všichni náboženské vytržení. Podnikatel, inspirován zážitkem na vlastní kůži, začne jednat, tedy s vynálezem podnikat. Lidé se proměňují k lepšímu, ovšem tak „absolutně“, že přestanou fungovat jejich profánní potřeby, ekonomika se hroutí, za správný duchovní postoj jako jediný považují pak různá hnutí jenom ten svůj (zasáhne to pochopitelně i stávající strukturu církví) a nakonec dojde k válce vycházející z třenic, jejichž rozbuškou bylo ono absolutno.

Vše je v pohybu

Na jevišti ovšem Bondy i Marek fungují bez úvodní rozehrávky, vše je už v pohybu, inscenace začíná neodolatelným výstupem Simony Babčákové v roli postavy, která si je jistá svým duchovním posláním. Kabaretní forma fabuli tříští, přesněji řečeno nepočítá s ní. Konferenciér (Lukáš Příkazký) v kýčovitě lesklém stříbřitém kostýmu uvádí momentky z příběhu jako jednotlivá čísla prokládaná songy (u těch cizojazyčných běží titulky). Komponista Ivan Acher, jehož hudební vklad do mnoha českých inscenací oceňuji, si tentokrát vybral oddechový čas. Z dějově nosné části Čapkovy předlohy (druhou částTovárny tvoří už satirické fejetony o vzniku a fungování roztodivných duchovních hnutí) se v kabaretu objevuje figura jednoho z lidových „apoštolů“, bagristy Kuzendy ve spontánně odzbrojující interpretaci Tomáše Jeřábka. Je možná na škodu, že scénář do jevištního celku nezabudoval také jeho konkurenta kolotočáře Bindera. Dramaticky nosnými dialogy Bondyho a Marka, kteří katastrofické třeštění odstartovali, vzbudí zkušení dejvičtí herci Neužil a Plesl vždy na čas naději, že by mohlo dojít ke katarznímu divadelnímu zážitku. Kabaretní forma ovšem jejich herecké kreace vždy „včas“ přeruší.

Břitký lesk nábytku

Abych nebyl nespravedlivý, epizoda ve Vatikánu, kdy se vedení katolické církve začíná zbavovat upjatosti postupným odkládáním svršků a do nesmělého náznaku tance k tomu zní „profláknutý“ italský šlágr Lasciatemi cantare, má svůj jevištní půvab. Stejně tak razantním humorem nešetřící aktualizované setkání světových politiků se suverénními reprezentanty silových mocností Ruska v podání Tomáše Jeřábka a USA ztělesněných Simonou Babčákovou, přičemž islámský delegát (delegátka!?) v tradičním nikábu má problémy s konzumací občerstvení přes maskovanou tvář.

Scénografii dominuje opět stříbřitý lesk na nábytku i stěnách, český vklad osudového vynálezu jako by podtrhovaly věže svatovítského chrámu, promítané na revuálku. Přes úctu ke kvalitnímu hereckému souboru, ale zároveň při pochybnostech o zacílení této dejvické novinky si troufnu tvrdit, že opus bude v řadě nadprůměrných počinů této scény patřit k těm zapomenutelnějším.