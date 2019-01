RECENZE: Beautiful Boy. Krystalický příběh rodinného trápení a závislosti

PRAHA Do kin přichází snímek Beautiful Boy natočený podle autentických vzpomínek drogově závislého mladého muže a jeho otce. Timothée Chalamet v něm bravurně vystihl všechny odstíny osobnosti narkomana.

Když drogová či jiná závislost postihne kreativního člověka (a stává se to poměrně často), bývá výsledkem dílo, které se s tou neblahou životní etapou vyrovnává. To samozřejmě za předpokladu, že se podařilo boj nebo alespoň bitvu úplně neprohrát.

Podobně naložili se svou zkušeností i novinář David Sheff a jeho syn Nic. Po Nicově těžkém zápolení se závislostí na krystalickém metamfetaminu (čili pervitinu) vydal každý z nich knihu, v níž vylíčil své prožitky. Pro autory je to forma terapie a pro čtenáře rozhodně cenné svědectví, které nyní dostalo také filmovou podobu. Belgický režisér Felix van Groeningen obsadil ve svém anglickojazyčném debutu do role otce Stevea Carella, známého zejména z americké verze komediálního Kanclu. Carell ovšem už dříve dokázal, že chce a umí hrát i vážné postavy – to se mu povedlo například ve filmu Sázka na nejistotu z roku 2015. Roli narkomana Nica svěřil režisér talentovanému Timothéemu Chalametovi, který si předloni vysloužil nominaci na Oscara za roli v romanci Dej mi své jméno.

Příběh snímku Beautiful Boy je diktován postupující závislostí mladého Nica a čím dál zoufalejším úsilím jeho otce a celé rodiny o chlapcovu záchranu. Nic se před očima svých blízkých a ke své vlastní hrůze mění z citlivého a inteligentního mladíka v cizince, který lže všem okolo i sobě samému; středobodem jeho života se stává touha po další dávce, která ale nikdy nepřinese to, co si od ní slibuje. Timothée Chalamet skvěle rozehrává všechny fáze, jimiž osobnost narkomana prochází – od předstírání, že všechno zvládne, přes zoufalství nejhlubší závislosti až po znovu nabytou sebejistotu a (ovšemže falešné) přesvědčení, že se problém podařilo relativně snadno vyřešit.

Jeho otec David prochází odpovídajícím vývojem – od shovívavého postoje rodiče, který sám leccos vyzkoušel a kvůli jednomu jointu rozhodně nepropadá panice, až k naprostému vyčerpání z marné snahy zastavit proces, který mu z náručí vytrhává jeho „krásného chlapce“.

Nemůžete to kontrolovat, nemůžete to vyléčit

Nicovou nemocí trpí i všichni ostatní členové rodiny – Daveova bývalá i současná manželka, Nicovi malí sourozenci. Dave je ve snaze o Nicovu záchranu nejúpornější, i on však po vyčerpávajícím martyriu zjistí, že jeho možnosti jsou velmi omezené.

Na setkání podobně postižených rodičů se nad jejich hlavami klene nelítostný a zároveň útěšný princip tří C – „you didn’t cause it, you can’t control it, you can’t cure it“ – „nezpůsobili jste to, nemůžete to kontrolovat, nemůžete to vyléčit“. Odevzdání se je poslední krok, následuje už jen bezpodmínečná láska a čekání na zázrak. Ten se v případě Sheffových stal a v tom směru může jejich příběh dávat naději podobně postiženým rodinám – zároveň je to ale i vyjádření solidarity s těmi, které takové štěstí neměly.

Beautiful Boy je zejména právě jakousi rukovětí pro ty, kdo se s podobnými problémy potýkají, nebo jsou jimi ohroženi (a to jsou koneckonců všichni). Je to zřetelně zacílené, sebou pohlcené dílo (což lze zejména autorům předloh těžko vyčítat), v němž už nezbývá místo pro nějaký další přesah. Popravdě řečeno, ten příběh jsme viděli mnohokrát – často ale právě ještě s něčím navíc, a to jej v těch nejlepších případech nejen nerozmělnilo, ale naopak předvedlo o to působivěji. Ať šlo o součást strhujícího proudu snímku Stevena Soderbergha Traffic nebo o zábavně stylizovanou, ale o nic méně drtivou studii devastující závislosti v seriálu Breaking Bad. Některé věci je však dobré opakovat stále a různými způsoby a Beautiful Boy má dobrou šanci do takové debaty účinně přispět.