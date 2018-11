RECENZE: Bouře Dany Zámečníkové. Vzpomínky a experimenty

PRAHA Sklářská výtvarnice Dana Zámečníková, která ráda experimentuje s nezvyklými technickými metodami, vystavuje v pražské Galerii Kuzebauch.

Dana Zámečníková s oblibou zkouší nové materiály a vytváří působivé instalace buď v sálech galerií či muzeí, nebo ve veřejném prostoru. Nikdy se nechtěla držet jen osvědčených sklářských postupů, například maluje na sklo olejovými barvami nebo na něj tiskne technikou serigrafie. V tvorbě vychází ze svých vzpomínek a také ze svého prostředí, které neustále přetváří a doplňuje a které pak ovlivňuje ji. Má ráda čisté tvary, jednoduché a přitom působivé kompozice, ale sama mnohdy dochází ke komplikovaným „obrazům“.

Často propojuje různá média. Tentokrát kombinuje sítotisk s lehaným (vlastní vahou tvarovaným) sklem, který ještě domalovává. Připomněla si Venetův obraz Bouře, jehož rozměrnou reprodukci vídala po léta v dětství a mládí doma ve svém pokojíku nad postelí, takže si ho dobře vryla do paměti. Motiv převedla na sklech do více dimenzí, spodní vrstvy prozařují horními a vzniká tak působivá a živá představa rozbouřeného moře. Obrazy tvořené tímto způsobem vystavila už v minulosti například na sklářském sympoziu v Nizozemsku (2011), kde „obraz“ vytvořený ze dvou vrstev skel instalovala na mořském břehu. Tam hrál důležitou roli otevřený prostor s proměnlivým intenzivním světlem, takže výsledný dojem byl v každé denní době odlišný. O několik let později zamýšlela podobnou instalaci vytvořit na vltavském nábřeží na pražské Kampě, měla být součástí chystaného „sochařského parku“, k jehož realizaci bohužel nakonec nedošlo.

Její celoživotní hledání nových postupů ji v současnosti přivedlo k digitálnímu trojrozměrnému tisku. Ten dovoluje vyjít z plošného obrazu, který pak počítač může změnit v reliéf vytvořený z různých materiálů. Tentokrát umělkyně použila průsvitnou umělou hmotu. Na výsledný obraz se můžeme dívat z různých úhlů pohledu a z každého vypadá až překvapivě odlišně a vzbuzuje zcela jiný dojem.

Dana Zámečníková má ráda, když se její práce vystavují v prostředí, které s nimi určitým způsobem souvisí. A tak se v tomto případě domluvila právě s pražskou Galerií Kuzebauch, jejíž majitelé zároveň provozují pozoruhodnou vzorkovnu materiálů pro umělce, architekty a designéry, kteří tu mohou čerpat inspiraci pro své projekty a dovědět se, jak a kde tyto materiály získat. Dana Zámečníková ovšem sama žije v prostředí, kde se prolíná čistá architektura jejího domu a ateliéru a krása pěstěné zahrady se zvláštními dřevinami a neobvyklými objekty se sbírkami nejrůznějších, někdy až bizarních předmětů, které po celý život shromažďuje, nakupuje ve starožitnictvích či bazarech, přináší z přírody a přiváží z cest. Ty ji také inspirují v jejím uměleckém projevu, v němž se neustále prolíná obdivovaný čistý řád s chaosem, z něhož se každý řád rodí.