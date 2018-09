RECENZE: Po čem muži touží. Smějeme se ovulaci a ženám za volantem

PRAHA Hrubozrnná moralitka Po čem muži touží Rudolfa Havlíka a spoluautorky scénáře Radky Třeštíkové nejen že nenaplňuje potenciál zápletky o záměně pohlaví. Nedokáže ani vystoupit z brouzdaliště prajednoduchého sexistického humoru.

Snímek Po čem muži touží se dobere objevného závěru, že obě pohlaví spolu můžou nakonec vycházet docela dobře. Přitom ale muže a ženy redukuje na brutální stereotypy: šovinistický macho, šéfová v kostýmku, podpantoflák, tlustá. Tohle bohužel tak povědomé maločeské vidění světa se promítá do naopak zcela nereálného paralelního vesmíru, v němž se film odehrává. Ve světě podle scenáristického dua Radka Třeštíková a Rudolf Havlík může člověk nakráčet v teplákách do redakce české mutace časopisu Playboy a začít tam pracovat na recepci – bez otázek, bez smlouvy a ve stavu, kdy nedonese jediné kafe nevybryndané.

Bryndání se tvůrcům zdá být natolik nosným gagem, že ho zopakují znovu, podruhé, potřetí... Do hlav autorům nevidíme, ale z těchto indicií lze usuzovat, že si cílového diváka filmu Po čem muži touží představují jako člověka se sexistickým vnímáním světa, ochotného rezignovat v příběhu na základní logiku, ale zároveň vděčného za tu nejprimitivnější řachandu.

Hlavně názorně

Nahlédnutí do hlavy někomu jinému, konkrétně příslušníkovi opačného pohlaví, je zápletkou americké komedie Po čem ženy touží, v níž Mel Gibson získá schopnost naslouchat vnitřním hlasům žen. Tentýž model v opačném genderovém gardu používá německý televizní film Po čem muži touží; jeho původní název Jsou všichni chlapi prasata? by se pro českou variantu hodil spíš. V tuzemském snímku se přezíravý Karel (Jiří Langmajer) probudí v ženském těle. Má za sebou den blbec: z pozice šéfredaktora Playboye byl vyhozen a nahrazen ženou, nabourali mu auto (ženská, kdo jiný!), další ženy mu buď samy lezou do postele, nebo po něm chtějí peníze... Karel se tedy opije a vyřkne zbrklou tezi, že ženy to mají v životě jednodušší. A je z něj Karla.

Etuda, v níž se Anna Polívková coby Karla seznamuje se svým novým tělem, nechtěně patří k nejsmutnějším místům komedie. Herečka s mistrovskou mimskou průpravou je odsouzena k bezuzdnému koulení očima, šklebení úst, vyděšenému nahlížení si do trenýrek a k padání: nic nezabere tak spolehlivě, jako když postava na znamení úleku obrátí oči v sloup a klesne naznak.

A padání není zdaleka konec. Karla, která infiltruje redakci Playboye, aby tam škodila své nástupnici, nosí vysoké podpatky. Takže zase: poprvé, podruhé, potřetí, nejlépe s tácem plným šálků kávy. Když Karla pochopí, že štekle mít nemusí, pracně je z lodiček uřeže, místo aby si prostě koupila jiné boty. Logiku skutečného světa od scénáře opravdu čekat nelze. Recepční nejenže nikdo nepřijal, ale nikdo ji ani za neschopnost nevyhodí, majitel Playboye si nepamatuje jméno šéfredaktorky, Karla si myslí, že stačí říct „to jsem já“ a kamarád pochopí, že před ním stojí Karel.

Pak je tu rovina „genderového humoru“. Vědomé pohrávání si s hranicí korektnosti by bylo korektním tvůrčím postupem, ale hlášky jako „ženská má být pod tlakem, jinak vymejšlí pitomosti“, vyhrožování ovulací nebo opakování stereotypu o tom, že ženy neumějí řídit, jsou jednoduše hloupé, prvoplánové pokusy o útok na pivní bránici. Pozoruhodným způsobem se s nimi tluče „poselství“ filmu spočívající v tom, že těžké to mají ženy i muži a že „ženský asi chtěj normálního chlapa“, řečeno jednou z postav.

Režisér a scenárista Rudolf Havlík před dvěma lety zaujal snesitelnou předvánoční romantickou komedií Pohádky pro Emu. Byť i ona se odehrávala v nereálném prostředí a měla ohraný dějový půdorys (muž se musí postarat o své dítě, o kterém neměl tušení), aspoň nešla cestou nejprimitivnějších postupů. Filmu Po čem muži touží by se dala odpustit absence logiky (přece jen má jít o crazy komedii) a s povzdechem možná i ten „prasečí“ šovinismus. Scenáristická a režijní lenost, jaká degraduje tak nosnou zápletku (Tootsie! Někdo to rád horké!), je ale hříchem smrtelným.