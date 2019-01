ROK 2019: Do kin vlétne Nabarvené ptáče. O diváky se poperou filmy podle komiksů

PRAHA Václav Marhoul představí svou adaptaci románu Jerzyho Kosińského. A nikdo si nebude moci stěžovat na nedostatek superhrdinů.

Osm let trvaly režisérovi a producentovi Václavu Marhoulovi jen přípravy na uskutečnění rozsáhlého mezinárodního projektu, jehož světová premiéra je plánována na květen 2019 (tedy na měsíc, kdy se koná festival v Cannes). Do českých kin by pak měl film Nabarvené ptáče vstoupit 12. září.

Natáčení adaptace slavného válečného románu Jerzyho Kosińského se uskutečnilo ve sto dnech rozložených do šestnácti měsíců, poslední klapka padla letos v červenci. Hlavního hrdinu, chlapce, který se za druhé světové války protlouká nepřátelsky naladěným východoevropským venkovem a poznává krutost lidských předsudků (podobně jako pták, jemuž vesničané nabarví peří a jeho hejno jej pak uklove), ztvárnil Petr Kotlár z Českého Krumlova. V titulcích se bude jeho jméno skvět vedle pojmů světové kinematografie – Herveyho Keitela či Stellana Skarsgaarda.

I další očekávané filmy českých režisérů vycházejí z literárních předloh. Tvůrce Masaryka Julius Ševčík tentokrát přijde s adaptací románu Simona Mawera Skleněný pokoj inspirovaného osudy majitelů brněnské vily Tugendhat. Snímek s mezinárodním obsazením vstoupí do kin v březnu. Koncem září pak bude mít premiéru adaptace novely Jaroslava Rudiše Národní třída, kterou připravuje Štěpán Altrichter, režisér filmu Schmitke.



V mezinárodních vodách se z mlhy postupně vynořuje množství pozoruhodných projektů. Událostí léta bezpochyby bude (vlastně bez ohledu na výsledek) uvedení nového filmu Quentina Tarantina Once Upon A Time In Hollywood. Do českých kin vstoupí 8. srpna, padesát let poté, co Hollywoodem otřáslo vražedné řádění fanatiků z „rodiny“ Charlese Mansona. Právě na pozadí těchto hrůzných událostí, jimž padla za oběť i herečka Sharon Tateová, manželka režiséra Romana Polanského, se má odehrávat filmový příběh. Jeho hlavními hrdiny prý jsou omšelý televizní herec a jeho dabl, kteří se pokoušejí prorazit ve světě filmu. V novém Tarantinově filmu hrají Brad Pitt, Leonardo DiCaprio či Margot Robbieová v roli Sharon Tateové.

Kdo se ještě nepřesytil filmy vycházejícími z komiksových příběhů, bude mít v novém roce dost důvodů k návštěvě kinosálů. Na Mezinárodní den žen například vstoupí do českých biografů snímek Captain Marvel, první velkofilm svého druhu s ženou v hlavní úloze: ztvární ji Brie Larsonová.

Mnozí diváci bezpochyby s napětím očekávají, jak to dopadne s oblíbenými Avengery – dozvědí se to na konci dubna ve filmu Avengers: Endgame. Série X-Men nabídne v červnu nový snímek X-Men: Dark Phoenix av červenci přijde člověk-pavouk Peter Parker ve filmu Spider-Man: Daleko od domova. Říjen přinese premiéru filmu Joker, v němž se má osamostatnit charismatický Batmanův protivník – tentokrát jej bude hrát Joaquin Phoenix.

Z dalších přislíbených filmů se lze těšit třeba na to, jak se Tim Burton vypořádal s létajícím slonem Dumbem nebo Guy Ritchie s muzikálem Aladin.

Konec roku bude samozřejmě patřit sáze Star Wars: nově přidaná trilogie se uzavře Epizodou IX. Nebude v ní chybět Mark Hamill jako Luke Skywalker.