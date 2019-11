S malbami si dávám na čas schválně, jsem Banksy, prohlašuje o sobě osmdesátiletý malíř Antonio López

MADRID Španělského malíře Antonia Lópeze Garcíu přestaly bavit neustálé stížnosti na to, že maluje příliš pomalu. Veřejně prohlásil, že on je slavným Banksym a pomalu maluje proto, že mu jeho druhá identita zabírá příliš času. O úsměvné události informoval deník El Mundo.

„Domalovat něco jako malíř Antonio López mi trvá tak dlouho, protože mi Banksy, má druhá identita, zabírá příliš mnoho času,“ sdělil s vážnou tváří v rozhovoru López. „Jistě, Banksy jsem já,“ pokračoval. Zároveň prohlásil, že na slavném skartovaném obrazu Dívky s červeným balónkem byla vyobrazena jeho vnučka.

Banksyho identita je dodnes zahalená tajemstvím. Spekulovalo se, že by jím mohl být Robert Del Naja, zpěvák skupiny Massive Attack. Ten to ale popřel. Dalším podezřelým je bristolský umělec Robin Gunningham, to ale některé důkazy přímo popírají. I kvůli těmto dohadům je asi lepší záhadu zachovat. Právě neznámá identita je jedním z důvodů, proč se umělcova díla v dražbách prodávají za statisíce dolarů.

Je vcelku nemožné, aby López, kterému bylo letos 83 let, byl záhadným Banksym. Na druhé straně by se jej mohl týkat zajímavý incident z Benátek z letošního května.

Na náměstí svatého Marka instaloval neznámý muž obrazy, jejichž soubor zobrazuje kontroverzní vplutí obří výletní lodi do města na laguně. U obrazů seděla osoba, která se skrývala za kloboukem a novinami. Média byla přesvědčená o tom, že šlo o samotného Banksyho. Podle fotografií z místa měl muž stařecké ruce i vzhled.

Pravděpodobně Banksy sedící u své malby „Benátky v oleji“.



Mimochodem, španělského malíře Lópeze proslavil realistický až fotorealistický styl maleb. Přesně v tomhle stylu je i většina Banksyho děl.