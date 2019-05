Salvador Dalí žije! Návštěvníky provede muzeem jeho přesná digitální kopie

FLORIDA V muzeu Salvadora Dalího v americké Floridě mají rozhodně něco extra, protože návštěvníkům o svých uměleckých dílech povypráví sám Dalí. Vědci a kurátoři vytvořili jeho dokonalou kopii pečlivým studováním umělcových videozáznamů a projevů. S „oživeným“ Salvadorem je dokonce možné si v prostorách muzea udělat i selfie.

„Se smrtí mám dlouhodobý vztah. Již skoro třicet let,“ říká na videu do kamery Salvador Dalí svou charakteristickou angličtinou se silným katalánským přízvukem. „Já ve vlastní smrt nevěřím. Věříte v ní vy?“ uzavírá s pohledem upřeným na diváka. Zdá se být jako živý, ale je to jen precizně vytvořená digitální kopie umělce, který měl kdysi prohlásit: „si muero, no muero por todo“ (Jestli zemřu, nezemřu úplně). Společné úsilí vědců a kurátorů Dalího muzea (The Dali Museum) ve floridském St. Petersburgu mu toto přání splnilo.



Projekt s názvem Dali Lives (Dalí žije) vznikl v květnu ku příležitosti 115. výročí umělcova narození. Umělá inteligence zkoumala videozáznamy, kde je Dalí zachycen. Ty pak rozkouskovala na jednotlivé záběry, aby z nich vytvořila detailní databázi mimiky a gest. Pak nastoupil herec, který byl Dalímu fyzicky podobný. Ten podle pokynů zahrál několik scénářů a jeho podoba byla

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech (1904 - 1989) Významný katalánský malíř, jeden z předních představitelů surrealismu. Ve svých dílech pracoval s absurdními výjevy a snovou imaginací.

upravena právě na základě databáze. Kombinací obou postupů takto v počítači vznikla kopie nerozlišitelná od originálu. Důkladná studie Dalího projevů a spisů pak zaručila, že i mluva kopie bude co nejvěrnější. Umělec návštěvníky díky všudypřítomným velkým obrazovkám výstavou provede a nadšeně s nimi rozebere svá díla. Digitální Dalí ale není jen obyčejným průvodcem. S návštěvníky muzea čile komunikuje, komentuje různé dění a na konci prohlídky si s vámi ještě rád udělá selfie. Pokud má nesmrtelnost nějakou konkrétní podobu, tohle by mohlo být ono.

Mohla by právě toto být budoucnost uměleckých galerií? Rozhodně by to byl zajímavý vstupní bod pro návštěvníky, kterým jinak umění příliš mnoho neříká. Možná nastane doba, kdy vás výstavou Aloise Muchy provede sám Mucha nebo vám Monet bude nadšeně vyprávět o svých leknínech.