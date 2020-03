Šarlatán Agniezsky Hollandové? Dobrý film, ale neuspokojí diváckou zvědavost, píší světoví kritici

BERLINALE Snímek Šarlatán s Ivanem Trojanem se dočkal světové premiéry na filmovém festivalu Berlinale. První recenze vyzdvihují herecké výkony, atmosféru, ale kritizují příběh a morální nejednoznačnost celého filmu. Šarlatán se premiéry v českých kinech dočká 26. března.

Příběh léčitele Mikoláška, jehož Trojan ve filmu ztvárnil, se odehrává v průběhu několika desetiletí. Mikolášek bez ohledu na dobu a režim a bez lékařského vzdělání diagnostikoval a bylinkami léčil nemocné ze všech společenských vrstev. Sám ale bojoval s vnitřními démony. „Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, umí pomoct lidem, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoct i sám sobě,“ uvedl Trojan. Právě nejednoznačnost hlavní postavy (potažmo celého příběhu) je hlavním předmětem kritiky.

Postavu Mikoláška v mladším věku si zahrál syn Ivana Trojana Josef. Mikoláškova životního partnera Františka Palka pak ztvárnil slovenský herec Juraj Loj.

„Je to hlavně jeho (Trojanova) chemie s Jurajem Lojem, která už tak přeplácaný film s absencí jakéhokoliv humoru zachraňuje před nabubřelostí. Je jasně poznat, že Hollandová v nedokonalou postavu Jana Mikoláška věří,“ napsal Guy Lodge z webu Variety. Vyzdvihuje herecký výkon Ivana Trojana a snímek díky němu označuje za jeden z divácky nejpřívětivějších filmů Agniezsky Hollandové.



Skvělé herecké výkony vychvaluje i Deborah Youngová z magazínu The Hollywood Reporter. Ve své recenzi nešetří chválou na technickou stránku celého filmu. Do větších hodnotových soudů se ale příliš nepouští.

Rozporuplné pocity má z Šarlatána Peter Bradshaw z deníku The Guardian. „Temná stránka Mikoláškovi osobnosti není dost dobře vykreslená. V mládí mu řeknou, aby šel utopit koťata v pytli, protože to pro ně bude milosrdný konec. On místo toho omlátí pytel o kámen. Proč ale? Kvůli nějaké frustraci? Kvůli náhlému záchvatu hněvu? Snímek tohle vůbec nevysvětlí,“ píše. „Šarlatán je filmem neschopným uspokojit diváckou zvědavost, kterou sám vyvolal,“ dodává.

„Šarlatán se zaplete do vlastní chaotické sítě náznaků a historických dob. Snímku se ale podaří být mnohem víc, než jen součet všech jeho frustrujících částí. To ale jen díky tomu, že se ke svým nedokonalostem hrdě hlásí,“ myslí si David Ehrlich z webu Indie Wire.



Světová filmařka

„Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že je nějaký člověk schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že zjistí, co v něm je. Mikolášek byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat,“ uvedla Hollandová.

Světoznámá sedmdesátiletá režisérka Hollandová je absolventkou pražské FAMU. Její filmy získaly řadu ocenění, například snímek Evropa, Evropa z roku 1990 získal mimo jiné Zlatý glóbus a nominaci na Oskara pro nejlepší scénář. V Česku je Hollandová známá především díky oceňované minisérii o Janu Palachovi Hořící keř, kde si zahrál také Ivan Trojan.