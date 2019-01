Mostečané obviňují Prahu. Seriál o svém městě přijali rozporuplně

Most / Praha Seriál Most! z dílny České televize vzbudil po prvním díle mezi místními obyvateli smíšené pocity. Řada z nich je sice z novinky na televizních obrazovkách nadšená, další v ní ale vidí jen snahu pobavit pražské publikum a zesměšnit město na periférii.

Už během roku 2017 mostečtí obyvatelé věděli, že jejich město bude středobodem nového seriálu České televize. Pořádaly se castingy, filmaři objížděli město, hledali vhodné lokality, a dokonce se sháněly byty, v nichž by se dalo točit. Komparzisty pomalu ani nestačila produkce počítat, nakonec se jejich počet přehoupl přes osm stovek.

Satira Označení pro umělecký, zejména literární žánr využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů. (Zdroj: Wikipedia.org)



V pilotním dílu seriálu Most!, který se odvysílal v pondělí večer, se objevila zajímavá hlavní postava - Luděk Říha (Martin Hofmann) se v něm ukazuje jako svérázná osobnost. „Není rasista, jen debil,“ jak poznamenává romská uklízečka Žaneta v jedné z úvodních scén. Kromě toho by se dal označit za karikaturu, leckdy přehnanou, ale rozhodně se nedá říci, že by Luděk Říha byl ukázkový obyvatel Mostu.

Seriál vnímají negativně...

Nicméně nadsázku, kterou tvůrci do díla vložili, nevnímala řada diváků z města v dobrém. Zejména poté, co informaci o vysílání sdílela radnice na oficiálním facebookovém profilu. „Nevím, jestli bych to sdílel takhle na stránkách… Bude to spíš asi celorepubliková ostuda pro Most,“ reagoval na příspěvek Dominik Šantyágo.

„Tak doufám, že to ještě nezhorší pohled lidí na Most. Už takhle lidi odjinud koukají na město ‚skrz prsty‘ a Chanov to korunuje,“ myslí si paní Lenka Viktorová.

A na samotný první díl reagovali další Mostečané. „Tenhle nemorální paskvil založený na vulgarismu se vám líbí? Chápu, pro mladé je to terno, že i ve veřejnoprávní televizi se mohou používat výrazy pohlavních orgánů apod. Mně osobně se nelíbí, že pražští Pepíci dělají z lidí z Mostecka jen nemorální zoo pro celou zemi,“ píše muž, podepsaný pod přezdívkou Cestovatel Jirka.

Na podobné vlně vůči hlavnímu městu se svezli i jiní. Například Michal Bock. „Jo super… Pražští Pepíci a jejich seriál plný předsudků za peníze i nás Mostečanů, jelikož platíme ty odporné koncesionářské poplatky,“ napsal pan Bock.

…ale i s nadšením

Stejně jako má seriál ve městě své odpůrce, tak má i své zastánce. „Tohle nemůže přeci nikdo brát vážně. Kdyby to natočili v Liberci, taky byste nevěřili, že je to úplně pravda. Prostě nadsazená komedie. Mě to baví,“ přidala se s názorem paní Hana Marešová.

Město Most Nachází se na severozápadě Čech v Ústeckém kraji.



Žije zde necelých sedmdesát tisíc obyvatel.

Bývalé historické město muselo být v 70. a 80. letech minulého století zbořeno kvůli těžbě uhlí

Kvůli těžbě byl po kolejích převezen kostel Nanebevzetí Panny Marie.



Další komentující, konkrétně Miroslav Krajňák, se opřel do odmítačů nového seriálu. „Lidi si neumí udělat srandu ze sebe, a tak se urazí. Je to s nadsázkou a povedený seriál na české poměry. Kdo se uráží, že ho to pohoršuje, žije v blbé zemi. Nejen ve špatném městě. Víc takových seriálů!“ vzkazuje i tvůrcům pan Krajňák.

Pokud by se seriál neodehrával v Mostě, ale kdekoliv jinde, dala by se dílčí témata nahradit jinými. Ovšem asi nikdy by to na sebe nepasovalo takovým způsobem, jakým komediální příběh dal dohromady scénárista Petr Kolečko. Spolu s režisérem Janem Prušinovským už dříve vyprodukovali řadu zajímavých seriálů, kupříkladu Okresní přebor, Čtvrtá hvězda nebo Trpaslík.

A zatím to vypadá, že seriál Most! bude podobně kvalitní, jako byly i ty předcházející. Už teď je ale jisté, že filmaři obohatili místní obyvatele jednou hláškou. Ta už mezi řadou mosteckých občanů zlidověla, a často se objevovala i v diskuzích. Takže: „Dycky Most!“