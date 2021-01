Sex, drogy a rokenrol. Režisér Boyle chystá seriálovou biografii legendární kapely Sex Pistols

LONDÝN Vzestup legendární kapely očima úspěšného britského režiséra. V šestidílné sérii si zahrají i hvězdy seriálu Hra o trůny nebo filmového hitu Než skončí léto. Seriál společnosti FX se začne natáčet již 3. března.

Seriál Pistol, jak se bude Boyleovo dílo jmenovat, je postaven na biografii Lonely Boy (2016, česky nevyšla) bývalého kytaristy kapely Steva Jonese. V tiskovém prohlášení Boyle popsal 70. léta a vznik Sex Pistols jako moment, kdy se britská společnost navždy změnila.

„Představte si, jak byste se vkradli do čistých a upravených světů seriálů jako Koruna nebo Panství Downton a začali z plných plic zpívat agresivní písně a svůj vztek směřovat ke všemu, co lidé v nich reprezentují. Takové to tehdy asi bylo,“ popsal Boyle. „Všichni se jich buď báli, nebo se stali jedněmi z nich,“ dodal.



Čtyřiašedesátiletý britský filmař Danny Boyle se proslavil především snímkem Trainspotting, zaujal ale i filmy Pláž, Steve Jobs či Milionář z chatrče. Posledně jmenovaný snímek získal osm Oscarů, včetně cen za nejlepší film a režii.

Zajímavé je obsazení seriálu. Punkerku Pamelu Rookeovou, které se neřeklo jinak než Jordan, si zahraje Maisie Williamsová, známá jako Arya Stark ze Hry o trůny. Kytaristu Sex Pistols Steva Jonese ztvární australský herec Toby Wallace, který na sebe upozornil výtečným loňským dramatem Než skončí léto.

Zatím není jasné, jak se k seriálu staví sám Steve Jones, autor knižní předlohy. V roce 2019 ale na sociálních sítích myšlenku adaptace své knihy odsoudil, když se právě pokoušela získat společnost Starlight Films. „Aby bylo jasno, případný film by byl neautorizovaný, neoficiální a rozhodně nepodporovaný kapelou Sex Pistols,“ napsal tehdy.