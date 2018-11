Simba se vrací. Nová, počítačem animovaná verze Lvího krále se představuje s první ukázkou

Pavián Rafiki zvedá malého Simbu nad hlavu. Tohle je váš nový král! První ukázka nového Lvího krále představuje oblíbený příběh v novém kabátku. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 18. července 2019.

Společnost Disney vypustila do světa animovaný film Lví král již v roce 1994. Oblíbený film se záhy zařadil do zlatého fondu světových pohádek a získal dokonce jednoho Oscara za nejlepší hudbu (skladatel Hans Zimmer). Po více než dvaceti letech je ale na čase příběh aktualizovat. To si alespoň myslí Disney. Novou verzi produkuje a režíruje režisér (Iron Man, Solo: Star Wars Story). O scénář se postaral Jeff Nathanson (Terminál, Muži v černém 3). Je ale velmi nepravděpodobné, že by se Nathanson příliš odchyloval od originálu.



Nový Lví král je fotorealistickou pohádkou s precizní počítačovou animací. Filmovým postavám (či spíše tedy zvířatům) propůjčila hlas řada známých celebrit - herec Donald Glover (Simba), komik Seth Rogen (Pumba), zpěvačka Beyoncé (Nala) nebo James Earl Jones jako Mufasa, kterého namluvil již v původním snímku. O soundtrack se znovu postará Hans Zimmer. Co více, na nabídku kývl i zpěvák Elton John, který se v původním filmu zasloužil třeba o oblíbenou píseň Cirle of Life.