Škoda téměř za půl milionu. Umělecké dílo se rozpadlo, když na něj kritička odložila plechovku

Mexico City Když se mexické kritičce umění nelíbilo jedno z vystavených děl, položila na něj prázdnou plechovku od nápoje. To ale skleněná instalace nevydržela a rozbila se.

Umělecké dílo Nimble and Sinister Tricks (Obratné a zlověstné triky) mexického umělce Gabriela Rica se sestávalo ze skleněné desky, do níž byly „zaražené“ různé předměty včetně fotbalového míče, obyčejného kamene nebo nože. Dílo bylo jedním z ústředních kusů na výstavě v galerii OMR přímo v mexickém hlavním městě.

Jak přesně došlo ke zničení objektu, jehož udávaná cena byla 20 tisíc dolarů (zhruba 457 tisíc korun), se neví. Hlavním viníkem byla v každém případě umělecká kritička Avelina Lésperová. Podle serveru Artnet News žena odložila prázdnou plechovku od Coca-Coly na jeden z kamenů zaražených ve skle, snad aby mohla celek vyfotit. Jiný zdroj uvádí, že se Lésperové dílo natolik nelíbilo, že na něj plechovku odložila demonstrativně.

„Bylo to jako kdyby instalace slyšela, co si o ní myslím,“ sdělila Lésperová pro mexickou mediální skupinu Millenio. „Dílo se rozpadlo na kusy a zřítilo se na zem,“ dodala. Lespérová zároveň popřela, že by plechovku položila přímo na vystavený kousek.

Galerie OMR na svých sociálních sítích sdílela obrázek škody. „Nechápeme, jak mohla profesionální umělecká kritička zničit dílo na výstavě,“ píše se v příspěvku. „Šlo o ohromné profesionální a etické pochybení,“ uvádí galerie dále.



Zatím není jasné, co bude s vystavovaným kouskem dál a kdo vlastně zaplatí škody. Podle některých zdrojů Lésperová hned po nehodě zástupcům galerie navrhovala, aby prodali dílo rozbité, protože teď je teprve „kompletní“. Když to galerie odmítla, měla kritička nabídnout, že dílo opraví.

Na mexických sociálních sítích se zatím šíří celá série vtipů. „Jak se vám tedy podařilo to dílo rozbít?“ ptá se žena kritičky na jednom z nich. „Rozbila jsem ho svýma laserovýma očima,“ odpovídá Lésperová, která stále popírá, že by se díla byť jen dotkla.