Skutečnost byla zajímavější, vzpomíná černobylský biorobot. Jak hodnotí seriál HBO lidé z elektrárny

ČERNOBYL/PRIPJAŤ/MOSKVA/PRAHA „Není to dokument, ale ani čirá fikce.“ Rádio Svobodná Evropa zveřejnilo krátké rozhovory s několika bývalými zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl a lidé přítomný při záchranných pracech, kteří viděli stejnojmenný seriál o jaderné havárii. Co říkají o populární minisérii Černobyl televize HBO?

„Každé umělecké dílo vytváří vlastní realitu. Z toho, co jsem viděl, usuzuji, že je minisérie nejblíže pravdě ze všeho, co dosud bylo natočeno. Stále je to ale na hony vzdálené té realitě, kterou si pamatuji já,“ míní Sergerj Mirnyj, který dříve pracoval v kontrolním centru černobylské elektrárny. Mirnyj byl jedním z takzvaných biorobotů, těch, kteří na střeše elektrárny v šibeničních devadesátivteřinových limitech odstraňovali radioaktivní grafit.

„Jako svědek skutečných událostí v Černobylu vám mohu říct, že realita byla ještě zajímavější, nabitá emocemi a fantazií, než si vůbec dokážete představit,“ uzavírá. Mirnyj je jedním ze zakladatelů cestovní agentury Chernobyl Tours, která dnes bere turisty do zóny okolo elektrárny.



„Nemyslím si, že je to podle pravdy. Pro diváky je ale důležitá duše toho seriálu. Celá řada věcí byla ale ve skutečnostmi úplně jiná. Jako v seriálu se to opravdu nestalo, ale ta duše tam je,“ myslí si Sergij Parašin, bývalý dělník v černobylské elektrárně.



Podle inženýra Oleksije Breuse, bývalého zaměstnance v jaderné elektrárně, minisérie Černobyl mění skutečné role klíčových postav havárie, jako byl vedoucí elektrárny Viktor Brjuchanov, hlavní inženýr Nikolaj Fomin nebo zastupující inženýr Nikolaj Ďatlov. Jejich postavy byly úplně nepochopené. Nebyli to zdaleka takoví zločinci, jak je ukázáno v seriálu,“ shrnul inženýr Oleksij Breus, bývalý zaměstnanec elektrárny. „Na lidi to ale zapůsobilo. Ten seriál ukázal divákům celou šíři Černobylské katastrofy a celé dění kolem ní. Samozřejmě to není dokument, není to ale ani fikce. Je to rozhodně silné zobrazení událostí,“ dodává.