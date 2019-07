Snaží se Top Gun zalíbit Číně? Z Maverickovy bundy zmizely vlajky Taiwanu a Japonska

LOS ANGELES V chystaném pokračování snímku Top Gun oblékne Maverick (Tom Cruise) svou starou leteckou budu. Ta ale není stejná - kdysi přítomné nášivky vlajek Taiwanu a Japonska nahradily nic neříkající obrazce. Jedním z výrazných sponzorů filmu je i čínský technologický gigant Tencent.

Po vlajkách zbyly jen dva nicneříkající symboly, které ale odpovídají barvou. Snad aby to nebylo tolik nápadné. Fanoušci filmu na sociálních sítích spekulují, že nahrazením vlajek chtěli filmaři potěšit Čínu.

Nalevo je Maverickova bunda v prvním díle, napravo je záběr z ukázky na druhý díl. Z japonské vlajky (vlevo dole) je červený jehlan. Z taiwanské (vpravo dole) rudý patvar.



Ta je prostřednictvím nadnárodní akciové firmy Tencent (přesněji řečeno její odnože Tencent Pictures) jedním z hlavních sponzorem chystaného snímku. Žádná ze stran zatím výměnu vlajek nekomentovala.

Čína má s Japonskem napjaté vztahy kvůli územním disputacím okolo ostrovů ve Východočínském moři. Taiwan se sice od Číny v roce 1949 oddělil, ale ta si jeho území stále nárokuje.

„Film, který oslavuje americkou armádu, se takto pokloní Číně?“ napsal na Twitter uživatel Jody White. Podle specialisty na čínskou zahraniční politiku Lylea Jonese je výměna vlajek jen dalším nástrojem nenápadných čínských manipulací.



Top Gun vzlétá podruhé

Druhý díl Top Gunu hraje na nostalgickou strunu. Maverick, který je stále „jen“ kapitánem, pracuje jako letecký instruktor, který se ale není schopný vyrovnat s moderními technologiemi. Stíhačky už nepotřebují letecká esa, nýbrž nejmodernější počítače. Maverick si bolestně uvědomuje, že patří do starého železa. Jenže když technologie selže...

Do režisérského křesla filmu usedl Joseph Kosinski (Hrdinové ohně, Nevědomí). Cruise doplní Val Kilmer, který si zopakuje roli Toma „Icemana“ Kazanského. Mezi nováčky v sérii bude patřit Milles Teller, který ztvární Bradleyho Bradshawa, syna Gooseho z prvního filmu. Objeví se také Jennifer Connelyová (Alita: Bojový anděl), Glen Powell (Skrytá čísla) nebo Ed Harris (seriál Westworld).



Snímek měl původně do kin dorazit o rok dříve, ale filmaři si vzali dodatečný čas na vyladění leteckých scén. Ty mají působit důvěryhodně a efektivně, takže jim hodně času kromě samotného natáčení bylo věnováno i v postprodukci. Maverick totiž nepoužívá počítačové stíhačky, ale skutečné stroje.

Poprvé to vyšlo

Top Gun (1986) sice není brán jako Cruisův nejlepší film, ale rozhodně jde o jeden z nejúspěšnějších - při odhadovaném rozpočtu 15 milionů dolarů celosvětově vydělal téměř 357 milionů.

Mladý pilot, kterému nikdo neřekne jinak než Maverick, se se svým kamarádem Goosem (Anthony Edwards) dostává do elitní školy pro piloty Top Gun do kalifornského Miramaru.

Od kadetů se vyžaduje poslušnost, ale Maverick je jako utržený ze řetězu a kvůli svému hazardérství se neustále dostává do problému. Pak ale Goose zahyne při něčem, co měl být absolutně bezpečný tréninkový let. Snímek Top Gun obdržel Oscara v roce 1987 za nejlepší původní píseň Take My Breath Away.