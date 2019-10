SOUTĚŽ: Kriminální případ komisaře Gereona Ratha. Vyhrajte knihu První padlí

Růžové pondělí 1933: Gereon Rath je v Kolíně na karnevalu a slaví, jak se patří. Další ráno pro něj začíná pořádnou kocovinou, nesprávnou ženou v posteli a telefonátem z policejního prezídia. Říšský sněm hoří! S okamžitou platností se ruší všechny dovolené!

Rath se okamžitě vrací do Berlína. Je zapřažen do štvanice na komunisty vedené politickou policií a musí objasnit záhadnou sérii vražd, jimž padají za oběť další a další veteráni světové války. Aby se to mladému kriminálnímu komisaři podařilo, musí nejprve osvobodit svého obchodního přítele a mafiánského šéfa, Johanna Marlowa, ze spárů SA a zařídit vše potřebné před svatbou se svou snoubenkou Charlotte „Charlie“ Ritterovou.

Volker Kutscher Volker Kutscher (1962) se narodil v Severním Porýní-Vestfálsku, ale dětství strávil v Horním Rakousku. Studoval němčinu, filozofii a historii na univerzitách v Kolíně nad Rýnem a Wuppertalu, a než napsal svůj první detektivní román, pracoval se jako novinář. V současnosti žije v Kolíně nad Rýnem a kromě své vlastní tvorby se věnuje i psaní scénářů pro televizi. Kutscherova série kriminálních případů komisaře Gereona Ratha se stala světovým bestsellerem a v současnosti se po celém světě prodalo již více než milion výtisků a na motivy knižní série vznikl velmi úspěšný koprodukční seriál Babylon Berlin ověnčený řadou cen.

A jak knihu vyhrát? Stačí odpovědět na otázku: Kolik let je autorovi knihy? Své odpovědi posílejte do neděle 21. října. Ze správných vybereme vítěze.





Kniha vychází v rámci Velkého knižního čtvrtka.