Spousta profesí tuhle situaci odnese, říká zvukař Vypsané fiXy Martin Černý

Současná situace, kdy jsou zavřena všechna místa, v nichž se živě provozuje hudba, a kdy je budoucnost letních festivalů více než nejistá, existenčně ohrožuje kromě samotných muzikantů také zástupy profesionálů v navazujících oborech. Například zvukařů. Martin Černý léta tuto činnost vykonává za mixpultem populární kapely Vypsaná fiXa a v pražském klubu Kaštan.

Prakticky ze dne na den jste přišel o hlavní zdroj svojí obživy. Zaskočilo vás to, nebo jste byl připraven?

Pochopitelně mě to zaskočilo. Jsem zvyklý hibernovat v lednu a v únoru, to jsou měsíce, na které mám z předchozí sezóny našetřeno, protože se hraje málo, nebo vůbec. Klubová sezóna mi začíná v březnu. Letos jsme stihli pár koncertů a konec.

Mluví se o tom, do jak těžké situace se dostali umělci, ale lidé z oborů, jako je ten váš, tedy takoví, kteří nejsou tolik na očích, bývají opomíjeni. Neštve vás to?

Já se pohybuji v sociální bublině, ve které se to dost řeší, a média sleduji jen zběžně. Proběhlo několik pokusů na to upozornit, naposledy to pěkně sepsala za všechny příbuzné profese v otevřeném dopise Jana Heřmánková z firmy T SERVIS, zajišťující techniku na mnoho tuzemských kulturních akcí.

Jak dlouho jste vy osobně schopen „přežít“ bez potřeby najít si jinou práci?

Já jsem spíš na stejné lodi s muzikanty, spolupracuji v podstatě na plný úvazek s jedinou kapelou, s pardubickou Vypsanou fiXou. Nemám techniku, kterou bych musel amortizovat a splácet, neživím další lidi, kteří by mi pomáhali stavět pódia, neplatím sklad aparatury… Nezávidím nikomu, kdo tohle musí řešit, plus ještě třeba hypotéku. Minimální zálohy na sociální a zdravotní jsou zatím na tři měsíce přerušené, nájem jsem schopen za současných podmínek platit do konce léta, když to bude nutné, ale radostná vyhlídka to není. Nechci se ocitnout úplně bez úspor.

Máte v současné době možnost nějakého přivýdělku?

Dost těžko se něco takového řeší, když nemáte relevantní informace, jak dlouho ta situace bude trvat. Koncerty se neplánují ze dne na den, je v tom obrovská práce v oblasti propagace, dohadování termínů, aby nešly v jednom městě dvě kapely s příbuzným publikem proti sobě, jsou už pronajaté sály. Nedokážu si teď moc představit, jak sháním práci, ze které můžu jen tak najednou odejít, když někdo vyhlásí, že už se smějí hrát třeba akce do sta lidí, a za dva dny to bude opět odvolávat…

Sledujete, jak vláda a ministerstva hodlají postiženým segmentům obyvatelstva ulevit a pomoci? Dělají to dobře nebo máte jako člověk z praxe výhrady?

Z médií a tiskových zpráv vládních představitelů se dozvídáme prakticky každý den něco jiného. Nastávají absurdní zmatky, když ten, kdo první týden po zákazu kulturních akcí šel na pracovní úřad zrušit živnost, protože mu bylo znemožněno ji vykonávat, najednou nemá dosáhnout na mimořádnou státní podporu. Zatímco ti, kteří ještě pár dní počkali, si o ní žádat mohou… Pak to nepochopitelné pravidlo o počítání podle prvních tří měsíců oproti loňsku, které vzápětí zase odvolávají… Člověku to vezme veškerou chuť tohle kafkovské byrokratické kolečko absolvovat. Až si začne paranoidně představovat, že to stát takhle chce – ti šťastnější se o sebe nějak postarají sami, zatímco zbylí přepadnou do bankrotů a šedé ekonomiky, místo aby se snažili dodržovat předpisy. A tam už se jim nemusí pomáhat, protože za to už se dají trestat.

Do jaké míry se podle vás promění hudební scéna poté, až se všechny zákazy opět uvolní? Poznamenají ji avizované ekonomické problémy?

Hudební scéna v první řadě ztratila poslední jistotu, že kdo má úspěch, ten se hudbou dokáže částečně nebo úplně živit. V dnešní době, kdy se distribuce hudby přesunula na internet a prodeje nosičů se astronomicky propadly (a příjmy ze streamovacích platforem tuhle propast nezacelí), zbylo živé koncertování jako jediný stabilní způsob výdělku. A na publikum bylo spolehnutí, že vždycky přijde, protože lidé se bavit chtějí. Dokázali jsme si poradit s částečnými omezeními v podobě povodní nebo festivalů, ukončených předčasně kvůli nepřízni počasí, ale nikdo nepočítá s několikaměsíčním výpadkem uprostřed sezóny, to je zcela nová situace. Spousta profesí okolo živé koncertní hudby tohle odnese a pokud taková nejistota bude hrozit opakovaně, hodně dobrých profesionálů scénu zcela opustí. Bohužel asi včetně inspirativních lidí z klubové scény, která drží nad vodou kulturu v regionech.

Plyne pro vás ze současné situace nějaké poučení do budoucna?



Naučit se počítat s tím, že můžete být profesionál ve svém oboru, ale najednou ten váš obor ze dne na den přestane dočasně existovat. Jinak samozřejmě pokračovat v tom, co dosud – chodit poctivě k volbám a zajímat se o to, aby ten, kdo mě má zastupovat, byl též profesionál. Takový, který v době krize neztrácí čas nekoncepčním zmatkováním, místo aby svolal Ústřední krizový štáb složený z odborníků.

Kromě zvukařského povolání jste také hudebník. Co říkáte na to množství koncertů streamovaných po internetu? Nechystáte s vaší kapelou Rudovous také nějaký?

Spousta kapel se teď snaží fanouškům výpadek koncertů nahradit, to vítám a je to sympatické gesto. Zatím jsou diváci věrní, ale v záplavě jiné online zábavy je to pro ně zrnko v moři. Ten osobní kontakt bude čím dál víc chybět a nepřekvapilo by mě, kdyby se vrátili k seriálům a hrám. Co se týče Rudovousu, je to spíš šance dodělat novou desku, na kterou teď mám víc času, než jsem si představoval. Rozhodně ale můžu slíbit, že na ní bude hodně písniček o houbách a žádná o epidemii. Na strašení lidí máme v tuzemsku jiné „odborníky“.