Strasti a radosti letu balónem. Historický snímek Vzduchoplavci představí skutečné i fiktivní hrdiny

LONDÝN/PRAHA Snímek Vzduchoplavci (The Aeronauts) diváky zavede do dob, kdy let balónem byl moderní a trendy záležitostí. Příběh neohrožené pilotky a meteorologa natočil režisér Tom Harper. Snímek má televizní premiéru naplánovanou na 20. prosince.

Londýn, rok 1862. Neohrožená pilotka Amelia Rennesová (Felicity Huffmanová) se nebojí běžně riskovat svůj život. V rámci nového úkolu ale musí vlézt do svého balónu s lehce bojácným meteorologem Jamesem Glaisherem (Eddie Redmayne). Jejich cíl? Dosáhnout takových výšek, ze do kterých se ještě žádný člověk nikdy nepodíval. Nepřízeň počasí ale let změní v boj o holý život. Snímek napsal a režie se ujal Brit Tom Harper. Ten je znám především díky seriálům Peaky Blinders - Gangy z Birminghamu, Misfits: Zmetci a Vojna a mít. Je ale podepsán například i pod Skautskou příručkou pro chlapce (2009), úspěšným komorním dramatem o dospívání. Vzduchoplavci se dopustili kontroverzního rozhodnutí. Snímek si sice zakládá na historické a faktické přesnosti, ale změnil tu jednu z nejdůležitějších věcí. Postava Amelie Rennesové je zcela vymyšlená. Při tomto skutečném letu byl totiž v koši balónu s Glaisherem pilot Henry Coxwell, kterého snímek ani nezmiňuje. Postava Rennesové tak nejspíš vznikla kvůli diverzifikaci, potřebě ženského zastoupení ve filmu. „Je škoda, že Henry Coxwell ve filmu není, protože si při tomto letu počínal opravdu hrdinsky a zachránil Glaisherův život,“ myslí si Keith Moore, vrchní knihovník Královské společnosti (The Royal Society) britské akademie pro podporu věd. Snímek měl premiéru na filmovém festivalu v Telluride 30. srpna 2019. Běžní diváci ho ale uvidí nejdříve 6. prosince, kdy ho společnost Amazon pošle na omezenou dobu do vybraných kin. To se Česka ale netýká. Běžné premiéry se tak Vzduchoplavci dočkají až 20. prosince.