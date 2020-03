Televizní tipy na 19. březen: Básníci, láska za protektorátu i život s nejznámější gorilou

PRAHA Jak zahnat dlouhou chvíli v domácí karanténě díky televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Jako vejce vejci (1996)

Nova Cinema, 13:45

Stavební inženýr Doug (Michael Keaton) je pořád v jednom kole. Nejvíc tím trpí jeho starostlivá manželka (Andie MacDowellová), na kterou Doug nemá vůbec žádný čas. Je jen otázkou času, kdy to jeden z nich nevydrží. S netradičním řešením přijde doktor Leeds - zkusí Douga naklonovat! Tímhle způsobem stihne vše, no ne? Problémem je, že každý z klonů je úplně jiný než originál. Čím více kopií přibývá, tím větší problémy jsou na světě.

Proč sledovat: Zcela oddechová komedie s dvojicí výborných herců v hlavních rolích. Snímek natočil Harold Ramis, který se sedm let předtím podepsal pod kultovními Krotiteli duchů.

Moja (2015)

ČT2, 16:55

Příběh nejslavnější české gorily. Chovatel Marek Ždánský v této netradiční „road-movie“ poutavě vypráví o životě s inteligentním primátem. Jádro dokumentárního filmu je výprava do španělské Zoo Cabarceno, kde dnes Moja žije. Pozná svého ošetřovatele?

Proč sledovat: Krásný dokument, při kterém možná i slza ukápne.

Jak básníci přicházejí o iluze (1984)

Prima Max, 20:00



Ten Štěpán Šafránek (Pavel Kříž) si prostě nedá říct! Už zase plete hlavu studentkám medicíny. Tentokrát se diváci seznámí i s novými Štěpánovými spolužáky, Honzou Antošem z Kolína, Moravákem Venošem a černochem Numirou Cassou Thombem, alias Mirečkem.

Proč sledovat: Tohle snad nikdy neomrzí.

Protektor (2009)

ČT2, 22:00



Manželé Hana a Emil. Ona je herečka, on rozhlasový reportér. Jejich cesty se ale během nacistické okupace začnou ubírat docela jiným směrem. Se vším ještě více zamotá atentát na řísšksého protektora. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v temných časech Protektorátu.

Proč sledovat: Jedno z nejoceňovanějších děl režiséra Marka Najbrta. Snímek si v roce 2009 odnesl rovnou sedm Českých lvů.