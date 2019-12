Televizní tipy na 25. prosinec: Výprava na Olympijské hry i hrdinská plavba na otevřené moře

PRAHA Na co se podívat 25. prosince v televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Asterix a Olympijské hry (2008)

Prima, 14:55

Jedna vesnice stále odolává řínským okupantům... Kdo by to neznal? V tomto příběhu se Gal Alofix zamiluje do řecké princezny Iriny. To nikdy nemůže klapnout, říkáte si. Ne do té doby, než se do toho vloží známá dvojka Asterix s Obelixem. Galové spolu cestují na Olympijské hry, protože jedině vítězstvím v nich může Alofix získat srdce své vysněné krásky.

Proč sledovat: Zábavné pohádkové dobrodružství s klasickým šarmem příběhů Reného Goscinnyho.

Zvíře (1977)

ČT2, 20:00

Tady půjde o lásku! A taky to bude ohromná zábava. Zvíře je oblíbená francouzská filmová komedie o potížích odvážného kaskadéra s tíživou finanční situací, svéhlavou snoubenkou a zženštilým hercem, kterého má zastupovat. Kaskadér Jean-Paul Belmondo má před svatbou s krásnou Raquel Welch, jenže jí dojde trpělivost!

Proč sledovat: Špička francouzských komedií. Jean-Paul Belmondo v jedné ze svých životních rolí.

Do posledního dechu (2016)

Nova, 22:10

Píše se 18. února 1952. Pobřeží Nové Anglie zasáhla obrovská ničivá bouře nor’easter. Obětí ničivého živlu byl i tanker SS Pendleton. Na její palubě je v tu chvíli asi třicet námořníků pod vedením hlavního strojníka Raye Siberta (Casey Affleck), nejvyšší šarže na palubě. Námořníci musí spojit síly a čelit běsnící bouři, pokud mají mít vůbec nějakou naději na přežití.

Proč sledovat: Drama, nervy, akce!