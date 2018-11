Vzpomínka na Toma Pettyho, americký poklad

Sada čtyř CD, celkem 63 písní, připomíná loni v říjnu náhle a předčasně zemřelého amerického rockera Toma Pettyho. Sběratelský artefakt se jmenuje An American Treasure, Americký poklad. Název nepřehání.

Je zavedeným zvykem showbyznysu, že se po smrti každého známého umělce začnou vydávat ostošest jeho nahrávky – reedice starších alb, různé „nově objevené skvosty“, nejčastěji ovšem hitové kompilace. Různí legální i pirátští vydavatelé se snaží na momentálním kulminačním bodu mediálního zájmu vydělat co možná nejvíc. Bylo by s podivem, kdyby to Toma Pettyho minulo.

V našich krajích byl sice registrován i reflektován, ale tak velkou hvězdou jako doma za oceánem přece jen nebyl. V Americe nicméně platil za „národní poklad“, v tom název kompilace nelže.

Žádný oslík

Bylo by jednoduché sesypat všechny Pettyho hity, vydat je – a pak už si jen hlídat narůstající cifry na kontě. Ale tenhle krok byl naštěstí pod úroveň pořadatelů tohoto edičního počinu. Ostatně, takových antologií v Pettyho diskografii najdeme hned několik; tu nejlepší sestavil jako šestialbum v roce 1995 pod názvem Playback zpěvák sám.

Výhodou An American Treasure je, že čtyřalbum sestavovali lidé, pro které Petty není žádným „oslíkem, otřes se“, nýbrž především celoživotním přítelem a partnerem: muzikanti z obou jeho „životních kapel“ Mudcrutch a The Heartbreakers, klávesista Benmont Tench a kytarista Mike Campbell, producent Ryan Ulyate, pomáhaly též poslední manželka Dana a dcera z prvního manželství Adria.

Ti všichni se vlastně od Pettyho smrti probírali jeho mohutným archivem, který obsahoval nevyužité studiové nahrávky z příprav dnes slavných alb, demosnímky k pozdějším hitům a samozřejmě hodiny koncertních nahrávek. To vše převážně z dob spolupráce s The Heartbreakers, ale nechybějí ani ukázky tvorby s Mudcrutch. Nejstarší nahrávka kompletu, písnička Lost in Your Eyes z roku 1974, je právě s nimi. Tehdy bylo Pettymu pouhých čtyřiadvacet let.

Rockový monolit

Kompilace ukazuje, jak pevný byl Pettyho autorský rukopis po celou dobu jeho kariéry. Jak některé písně zůstaly sice buď úplně v pomyslném šuplíku a vůbec se na alba ani singly nedostaly, anebo na nich zůstaly opomenuty, ve stínu žebříčkových hitů, přičemž kvalitativně v žádném případě nezaostávaly.

Stejně jako u všech výrazných autorů je i Pettyho tvorba, jež se nikdy neohlížela po módních trendech a vlastně přímo navazovala na rockové písničkářství, které dostalo obrysy už od jeho předchůdců v 60. letech, vysloveně monolitní. Bez ohledu na čas vzniku by bylo lze sestavit z písniček An American Treasure několik řadových alb – a nikdo by si nevšiml, že vznikly třeba v rozmezí třiceti let.

V podtextu čtyřalba je smutek, vzniklo přece na základě toho, že se protagonistova tvorba definitivně uzavřela. Jeho odkaz, samozřejmě vedle všech těch známých hitů, ale připomíná znamenitě.